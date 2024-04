La BCE potrebbe tagliare i tassi di interesse a giugno

La Banca Centrale Europea (BCE) sta valutando l’opportunità di ridurre i tassi di interesse nel prossimo mese di giugno, qualora l’inflazione prosegua nella sua tendenza al ribasso come attualmente previsto. A rivelarlo è Pablo Hernandez de Cos, figura di spicco nel consiglio direttivo della BCE e governatore della banca centrale spagnola, che però avverte della presenza di fattori di incertezza come l’escalation nei costi energetici, l’inflazione nel settore dei servizi e le persistenti tensioni di natura geopolitica.

“Se l’inflazione dovesse continuare a scendere nei trimestri a venire, ciò avverrà tuttavia a un ritmo più moderato a causa di alcuni effetti di base al rialzo,” ha spiegato De Cos, suggerendo che, in tale scenario, sarebbe consigliabile iniziare a diminuire il livello attuale dei costi del denaro già a partire da giugno. Nonostante ciò, ha chiarito che ogni decisione verrà presa di volta in volta, basandosi sui dati più aggiornati, senza seguire un percorso prestabilito per i tassi di interesse.