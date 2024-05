Microsoft investe altri 4 miliardi di euro nell’AI in Francia

Il gigante tecnologico Microsoft ha reso noto oggi il suo piano di investire 4 miliardi di euro (pari a circa 4,3 miliardi di dollari) per rafforzare la propria presenza nel settore cloud e dell’intelligenza artificiale in Francia. Questo investimento mira a finanziare non solo lo sviluppo delle infrastrutture ma anche a sostenere l’industria tecnologica francese attraverso competenze e supporto in materia di IA. Parte di questo impegno finanziario vedrà la produzione di fino a 25.000 chip grafici nel territorio francese entro il 2025, nonché l’apertura di un nuovo data center nella città di Mulhouse.

Nelle stesse ore anche Amazon ha annunciato un investimento di 1,2 miliardi di euro (1,3 miliardi di dollari) che contribuirà alla creazione di oltre 3.000 nuovi posti di lavoro in Francia e all’espansione della sua rete logistica nel Paese.