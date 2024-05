Intel verso l’accordo con Apollo per un nuovo impianto di chip in Irlanda

Il colosso della tecnologia Intel sta per raggiungere un importante traguardo nel suo percorso di espansione, con un incremento dell’1% nel valore del suo titolo, seguito da una notizia pubblicata dal Wall Street Journal. Secondo quanto riportato, Intel è vicina a finalizzare un accordo con Apollo Global Management, un accordo che prevede un finanziamento superiore agli 11 miliardi di dollari per la costruzione di un imponente impianto di produzione di chip in Irlanda. Questo progetto rappresenta un significativo investimento nella capacità produttiva di Intel e un segnale forte del suo impegno verso l’innovazione e la crescita.

Al momento le due società si trovano in una fase di trattative esclusive, con la prospettiva di giungere a un accordo definitivo nelle prossime settimane. Questa mossa si inserisce in un contesto più ampio di strategia aziendale sotto la guida dell’amministratore delegato Pat Gelsinger, che ha intrapreso una serie di iniziative per costruire o espandere le fabbriche in località strategiche come l’Arizona, l’Ohio e ora l’Irlanda. L’obiettivo è quello di capitalizzare sull’incremento della domanda di chip, un settore che sta conoscendo una forte crescita a livello globale.