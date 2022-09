Metaverso, cybersecurity, fotonica e anche un ETF multi-tematico. Poker di novità da LGIM

Legal & General Investment Management (LGIM) ha ampliato la sua gamma di replicanti con tre nuove proposte nella gamma tematica (cyber security, tecnologie ottiche e fotonica, esposizione multi-tematica) e la nuova gamma “Access” (metaverso) che ha l’obiettivo di fornire agli investitori strumenti tattici o strategici per creare un’esposizione verso opportunità non tradizionali. Tutti e quattro i nuovi fondi incorpora una dimensione ESG che punta a escludere le società non conformi al Global Compact delle Nazioni Unite.

“Le strategie per gli investimenti tematici hanno attratto l’attenzione degli investitori negli ultimi anni, grazie alla loro capacità di intercettare i cambiamenti strutturali nel nostro modo di lavorare e di vivere. Sviluppando la nostra gamma di ETF, noi di LGIM abbiamo sempre cercato di offrire agli investitori un accesso differenziato e quanto più puro possibile a quelle nuove tematiche emergenti che plasmeranno il nostro futuro. Tre dei fondi che lanciamo oggi replicano l’andamento di alcune delle imprese che stanno maggiormente dando forma all’economia globale, mentre il Global Thematic Fund vuole offrire un’esposizione a più tematiche attraverso un format facilmente accessibile”, rimarca Aanand Venkatramanan, Head of ETFs di Legal & General Investment Management (LGIM) per l’area EMEA.

Metaverso

Il metaverso è ciò che definirà il futuro di internet: un mondo fondato sulla realtà virtuale in cui le persone possono lavorare, viaggiare, giocare e vivere. Le opportunità di crescita sono consistenti, con Meta Platforms che da sola ha speso oltre 10 miliardi di dollari in R&D sul metaverso lo scorso anno. Tuttavia, questo tema è ancora nei suoi primi stadi e LGIM ha identificato diverse opportunità di investimento legate principalmente a quegli sviluppi che devono ancora essere attuati, e che vanno dalla fornitura di hardware allo sviluppo di software e di network, fino ai pagamenti digitali. L’L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF punta proprio a offrire esposizione verso le aziende direttamente coinvolte nella creazione di nuove tecnologie per il metaverso.

Cybersecurity EM

L’innovazione ha portato a una crescita della cybersecurity che ha permesso alle imprese di difendersi nel tempo dagli attacchi informatici. Oggi, il settore vede un’espansione di quei segmenti in cui si sono specializzate parte delle imprese attive nella cybersecurity, che includono lo sviluppo di software antivirus, di software contro i malware, di sicurezza in cloud e di hardware più sicuri.

LGIM, che lanciato il primo ETF europeo sul tema cybersecurity nel 2015, con il lancio dell’L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF vuole fornire esposizione a questo megatrend in rapida espansione in modo complementare al suo ETF già disponibile sul mercato. Il nuovo fondo sarà focalizzato sui segmenti emergenti del settore come sicurezza hardware, intelligence contro le minacce esterne e soluzioni per la sicurezza abilitate da blockchain; inoltre, si rivolge anche a segmenti, come le soluzioni di sicurezza relativa al cloud e alla rete, coperte anche dal primo ETF.

Scienza della luce

La tecnologia ottica e la fotonica sono la scienza della creazione, manipolazione, trasmissione e rilevamento della luce ed è ironico che l’impatto che questa ha nelle nostre vite sia poco conosciuto, visto che è una delle tecnologie più utilizzate nella nostra vita quotidiana. I display degli smartphone, l’agricoltura di precisione, i sensori dei veicoli, la banda larga a fibra ottica, la chirurgia laser e molto altro sono tutti legati alla fotonica. Anche la Commissione Europea l’ha riconosciuta come una delle tecnologie fondamentali del XXI secolo, in quanto in grado di ridurre il gap tra il mondo fisico e i sistemi digitali che vi si trovano. Le ultime stime rivelano che il settore della fotonica dovrebbe crescere a un tasso pari a più del doppio di quello del Pil mondiale e al triplo del Pil dell’UE. L’L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF è il primo ETF in Europa a fornire un’esposizione verso le imprese leader di questo comparto. Tra i componenti dell’indice sottostante figura anche l’italiana El.En (tra i principali produttori globali di laser per utilizzo medicale e chirurgico). La strategia di investimento alla base valorizza l’esperienza dello European Photonics Industry Consortium (EPIC), la più grande associazione di imprese attive nella fotonica al mondo.

Diversificare su più temi

Infine, LGIM ha lanciato l’L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF, un fondo basato su un basket diversificato e corretto per il rischio di imprese attive in più temi di investimento, ma tutti basati sull’innovazione e sulla crescita di lungo periodo. È stato sviluppato per quegli investitori che cercano di accedere a più tematiche contemporaneamente. Questo fondo mette assieme i vari comparti di investimento presidiati singolarmente dalle diverse strategie di LGIM, per un totale di 9 aree nei settori della tecnologia, dell’energia, delle risorse e dei cambiamenti demografici.

Questo ETF presenta un’esposizione diversificata su 400-500 titoli azionari, presentando una ridotta sovrapposizione sia tra di loro che rispetto agli universi azionari tradizionali. L’esposizione a più temi complementari tra loro comporta una ridotta concentrazione e una minore volatilità del portafoglio. In tal senso l’indice sottostante, il Solactive L&G Global Thematic NTR, negli ultimi 5 anni presenta un drawdown massimo del 31,6% rispetto al -33,7% dell’MSCI World.

Giancarlo Sandrin, Italy Country Head di Legal & General Investment Management (LGIM), ha commentato: “L’investimento tematico consiste nell’identificare quelle opportunità che possono portare cambiamenti strutturali e fondamentali nelle nostre vite, nel nostro lavoro e nella società. Le strategie di investimento che guardano a questo tipo di trend hanno registrato un forte interesse da parte dei nostri clienti per molti anni. Riteniamo che questi nuovi fondi rappresenteranno delle integrazioni importanti per la nostra gamma di ETF, rivolgendosi sia a investitori in cerca di un’esposizione più pura a certe tematiche, sia a quelli che vogliono investire in modo diversificato senza dover scegliere un tema specifico.”