Diversificare il portafoglio in modo semplice, Bitpanda aggiunge le commodity alla sua offerta

Gli investitori in questo 2022 si trovano ad affrontare uno scenario economico decisamente complicato. Le due principali asset class, azioni e obbligazioni, hanno mostrato una debolezza pronunciata davanti a banche centrali sempre più aggressive nel contrastare la crescente spirale inflattiva. Risulta quindi ancora più difficile orientare le scelte d’investimento in un’ottica di inflazione che viaggia sui massimi degli ultimi quattro decenni.

Storicamente a muoversi in maniera decorrelata dal comparto azionario o obbligazionario sono le materie prime, che possono inoltre potenzialmente fungere da protezione rispetto all’inflazione in virtù del loro valore intrinseco e della loro tendenza a dare buoni risultati quando i prezzi dei beni di consumo sono in aumento.

Se fino allo scorso autunno l’inflazione negli Stati Uniti era vista dalla Fed come transitoria, adesso è vista rimanere al di sopra del tasso obiettivo per un certo periodo di tempo. Una recente ricerca di Vanguard sottolinea come nell’ultimo decennio le materie prime siano aumentate dal 7% al 9% per ogni 1% di inflazione inaspettata (la differenza tra inflazione prevista e realizzata) sperimentata dall’economia.

Arriva Bitpanda Commodities

Proprio nell’ottica di andare incontro alle crescenti esigenze di diversificare al meglio i portafogli d’investimento Bitpanda ha recentemente ampliato l’offerta sulla propria piattaforma lanciando Bitpanda Commodities, un nuovo prodotto che permette di investire in 30 materie prime quali ad esempio petrolio, gas naturale, grano, alluminio attraverso una Exchange Traded Commodity (ETC) sottostante, tramite un contratto derivato.

Gli investitori, con somme a partire da 1 euro e 24 ore su 24, potranno quindi sfruttare i movimenti di breve termine dei prezzi delle varie commodity che si vanno ad unire all’offerta di criptovalute, indici cripto, azioni, ETF e metalli preziosi che caratterizza la piattaforma dell’unicorno austriaco che vanta oltre 2.000 asset disponibili.

Avvalendosi di un’unica piattaforma sarà quindi possibile costruire un portafoglio diversificato.

“Da quando abbiamo lanciato Bitpanda la nostra missione è sempre stata rimuovere le barriere all’ingresso e permettere a tutti di accedere ai mercati finanziari, in modo facile e sicuro. Il modo in cui lo facciamo è diverso per ciascuna asset class, ma il risultato è sempre lo stesso: un accesso semplice e sicuro per i nostri investitori, in qualsiasi momento, con somme a partire da un euro. Sono orgoglioso che siamo riusciti ad aggiungere le materie prime alla nostra piattaforma, in un momento in cui l’inflazione sta erodendo i risparmi”, argomenta Eric Demuth, CEO e co-fondatore di Bitpanda.

“Ritengo fermamente che investire in un portafoglio ben diversificato e supportato da una ricerca approfondita sia il modo migliore affinché le persone possano prendere il controllo del proprio futuro finanziario. Investire non è più un’attività esclusiva”, aggiunge Demuth.

Come vengono acquistate le materie prime

La proposta di Bitpanda è mirata a offrire agli investitori un accesso semplice a una asset class tradizionalmente complessa. L’investimento avviene attraverso una Exchange Traded Commodity (ETC) sottostante, tramite un contratto derivato, con Bitpanda che detiene il 100% degli ETC sottostanti e ciascun contratto derivato vale quanto il rispettivo ETC. A differenza di quanto avviene per i metalli preziosi, che Bitpanda conserva in caveau di sicurezza, gli investitori non compreranno in questo caso quote di un asset fisico.

I clienti Bitpanda possono acquistare, vendere o scambiare le commodity come qualsiasi altro asset digitale presente sulla piattaforma, con un semplice click. E’ possibile anche combinarli con un Piano di Risparmio (Bitpanda Savings), che consente di programmare periodicamente l’acquisto di asset.

Farlo è molto semplice. Una volta creato un piano di risparmio, l’acquisto avviene automaticamente all’orario prestabilito, consentendo agli investitori di beneficiare del cost average effect con la massima flessibilità.