Meta e LVenture Group lanciano GREENƎR, call per startup per accelerare la sostenibilità delle aziende

Meta e LVenture Group, in partnership con Legambiente e Giovani Imprenditori Confcommercio, lanciano “GREENƎR”, una call per startup che si propone di selezionare imprese innovative in grado di supportare la crescita sostenibile di aziende e PMI.

L’iniziativa è dedicata a startup che hanno sviluppato soluzioni capaci di aiutare concretamente le aziende ad adottare modelli di business improntati all’abbattimento delle emissioni di carbonio e al raggiungimento della sostenibilità.

La sfida della transizione ecologica rappresenta per le imprese italiane l’opportunità per adottare un modello di business green, anche se il 50% considera l’eccessiva burocrazia un ostacolo.

Le PMI considerano il cambiamento climatico un problema da affrontare con urgenza, ma il 69% ha bisogno di fondi per intraprendere azioni a favore del clima, il 63% si è mosso in ritardo per mancanza di competenze e conoscenze e il 40% per mancanza di tempo.

L’iniziativa è aperta fino al 23 gennaio 2023 a tutte le startup con soluzioni tecnologiche che rispondano a tre challenge specifiche, “Reduce”, “Reuse” e “Recycle”.

Nell’ambito della transizione ecologica le startup svolgono un ruolo centrale come abilitatori del cambiamento. Gli investimenti in Venture Capital in startup, che affrontano le sfide imposte dal cambiamento climatico e la transizione green, hanno raggiunto la cifra record di 47 miliardi di dollari nel 2021 . Un trend che in Europa sta proseguendo, a dispetto della contrazione degli investimenti a livello globale, con una crescita del 14% anno su anno.

Nel campo del Climate Tech l’Italia sta dimostrando grande vivacità, testimoniata dalla nascita di nuove imprese green: secondo dati recenti è la settima nazione a livello globale per numero di aziende nel settore (se ne contano oltre 2.100). È in questo comparto che si sono maggiormente concentrati gli investimenti Venture Capital in startup italiane, pari a 312 milioni di euro nel terzo trimestre 2022.