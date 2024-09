Mercati, tra ripresa e tagli dei tassi: ecco chi vince

In un contesto economico globale segnato da incertezze e cambiamenti, le banche centrali proseguino sulla strada del taglio dei tassi, creando opportunità significative per gli investitori. Il quarto trimestre del 2024 potrebbe essere il momento ideale per cavalcare questa ondata di ripresa, con i mercati pronti a reagire positivamente. Ma quali settori saranno i veri vincitori? E come l’Intelligenza Artificiale influirà sulle strategie d’investimento? Scopriamo come muoversi in questo scenario in evoluzione, un contesto analizzato nel dettaglio dal team fundamental equities di BlackRock.

Ripresa guidata dai tagli dei tassi

In particolare, con le banche centrali che continueranno a ridurre i tassi nel quarto trimestre, settori fortemente influenzati dai costi di finanziamento e dai tassi sui mutui, come quello delle costruzioni e del settore immobiliare, appaiono ben posizionati per una ripresa. Anche i titoli che offrono fonti di reddito stabili, come sanità, utility, finanza e alcune componenti del FTSE 100, probabilmente attireranno l’attenzione degli investitori. Saranno loro i vincitori in questa fase di mercato.

Crescita strutturale e IA

Inoltre, gli esperti di BlackRock restano ottimisti sulle prospettive di crescita per le grandi aziende tecnologiche e di semiconduttori che traggono profitto dagli investimenti nell’IA, con la volatilità che potrebbe offrire agli investitori interessanti punti di ingresso. In altri settori, le aziende più cicliche, come quelle attive nelle costruzioni e nell’industria, potrebbero beneficiare del calo dei tassi e del supporto a lungo termine derivante dalla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio.

I settori più interessanti

Infine, guardando più nel dettaglio tra i settori coinvolti. Innovazione, domanda strutturale e ripresa ciclica renderanno il settore sanitario uno dei protagonisti del mercato nei prossimi mesi, con un potenziale di crescita degli utili. Digitalizzazione, decarbonizzazione, deglobalizzazione e demografia sono le forze trainanti che rendono i titoli infrastrutturali particolarmente interessanti per gli investitori a lungo termine.