Mercati, alla ricerca di nuovi equilibri nel 2025. La view di Goldman Sachs AM

Goldman Sachs AM ha presentato il suo outlook per il 2025 con un messaggio chiaro agli investitori: è tempo di ricalibrare i portafogli. Nel report intitolato “2025 Outlook: Reasons to Recalibrate”, emergono tre temi chiave: l’allentamento dei tassi, le incertezze geopolitiche e le implicazioni delle politiche post-elettorali negli Usa. L’inflazione in calo e i tagli ai tassi nelle economie sviluppate ed emergenti aprono spazi per nuove opportunità. Tuttavia, i rischi legati a una ripresa dell’inflazione e a potenziali turbolenze economiche richiedono un approccio dinamico e diversificato per navigare con successo il nuovo contesto economico.

I rischi dell’equity Usa

Nel 2025, il mercato azionario si prepara a vivere un momento chiave, e gli investitori dovranno muoversi strategicamente per cogliere le opportunità evitando i rischi maggiori. Negli Stati Uniti, la concentrazione del mercato azionario ha raggiunto livelli record, con le performance dell’S&P 500 fortemente influenzate da un ristretto numero di titoli mega-cap. Sebbene questi giganti continuino a mostrare fondamentali solidi, il loro dominio non è sostenibile a lungo termine. Per questo motivo, le allocazioni passive sugli indici large-cap statunitensi potrebbero rivelarsi rischiose.

L’importanza della selettività

Ciò nonostante, le azioni statunitensi restano tra le più promettenti per il futuro. Un approccio attivo e selettivo, concentrato su aziende di media e grande capitalizzazione con caratteristiche di qualità, potrebbe generare rendimenti significativi. In particolare, le small cap americane potrebbero vivere un punto di svolta, favorito dai tagli dei tassi d’interesse e da una politica economica orientata al mercato interno. Storicamente, in scenari di soft landing, le small cap hanno sovraperformato, soprattutto grazie alla loro struttura meno liquida e più diversificata, ideale per strategie di investimento attive.

Le opportunità in Europa e Asia

Oltre i confini statunitensi, le opportunità non mancano. In Europa e Asia, settori come l’healthcare, l’energia pulita e i beni di lusso, spesso trascurati rispetto ai titoli tecnologici americani, offrono prospettive interessanti. Anche le banche europee stanno vivendo un momento di forza relativa rispetto alle grandi aziende tecnologiche statunitensi. Nei mercati emergenti, l’India si distingue per i suoi fondamentali solidi, mentre Taiwan e Corea del Sud beneficiano della crescente domanda di semiconduttori, trainata dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale. I titoli giapponesi, invece, stanno traendo vantaggio da utili aziendali robusti e miglioramenti nella governance, nonostante alcune sfide economiche.

L’importanza dei dividendi in portafoglio

Un’altra strategia chiave riguarda i titoli che distribuiscono dividendi in modo costante. Queste aziende, soprattutto nei mercati sviluppati al di fuori degli Stati Uniti, possono aiutare a mitigare la volatilità del portafoglio, offrendo stabilità anche nei momenti più difficili. Infine, paesi come il Messico, con trend demografici favorevoli, stanno emergendo come mete interessanti per gli investitori in cerca di diversificazione geografica.

Insomma, secondo ciò che prevede Goldman Sachs per il 2025, in un panorama così dinamico, la chiave sarà un approccio attivo e ben diversificato. Puntare su aziende solide, esplorare nuovi mercati e settori meno battuti potrebbe fare la differenza, permettendo agli investitori di trasformare le sfide in opportunità nei mesi e negli anni a venire.