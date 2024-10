Mbappé come Federer: ecco il suo nuovo investimento. Obiettivo Ipo

Kylian Mbappé sempre più protagonista anche fuori dal campo. Il fuoriclasse francese, da quest’anno al Real Madrid, ha acquisito una partecipazione nell’azienda tedesca Loewe Technology GmbH, attraverso la sua società di investimento Coalition Capital. L’attaccante, che dall’inizio di quest’anno è ambasciatore della società tedesca di elettronica di consumo, nota per i suoi televisori di fascia premium, si è assicurato il 10% del capitale della società. Non è stato rilevato il valore della transazione.

Loewe e il ruolo di Mbappé

L’amministratore delegato di Loewe, Aslan Khabliev, ha dichiarato a Bloomberg News che l’azienda mira a quasi quintuplicare il fatturato annuo a circa 300 milioni di euro nell’arco dei prossimi due anni rispetto ai 60 milioni attuali, espandendosi in particolare nei mercati del Nord America e asiatici. Percorso di crescita volto a portare alla quotazione in Borsa della società.

Lo stesso ceo di Loewe ha ipotizzato il raggiungimento di una valutazione di ben 500 milioni entro cinque anni indicando il sodalizio del tennista Roger Federer con il marchio sportivo On come un modello che vuole replicare Loewe con Mbappé che vanta ben 122 milioni di follower su Instagram. “Kylian ci ha anche aiutato enormemente con un altoparlante bluetooth che abbiamo sviluppato con lui”, ha detto Khabliev.

A luglio il primo investimento in Francia

Kylian Mbappé, che si stima vanti un patrimonio netto di 180 milioni di dollari, a luglio ha preso da Oaktree il controllo del Caen, squadra di calcio francese di seconda divisione. Coalition Capital ha rilevato dal fondo americano l’80% del club per 15 milioni di euro e punta a riportarlo subito in prima divisione. “Questa transazione segna un passo significativo nello sviluppo strategico del club e rafforza la sua naturale ambizione di rimanere tra i luoghi storici del calcio francese”, ha rimarcato Pierre-Antoine Capton, presidente del consiglio di sorveglianza del club transalpino che è rimasto azionista di minoranza.

Coalition Capital, istituita a Parigi a dicembre dello scorso anno, è una holding che ha come obiettivo quello di “acquisire partecipazioni, dirette o indirette, in qualsiasi forma, in tutte le società francesi e straniere, per poi gestire tali partecipazioni”

Quanto guadagna Mbappé

Mbappé è uno dei calciatori più pagati del pianeta. Andiamo a vedere quanto ha guadagnato negli anni e quanto guadagna ora tra stipendio e sponsorizzazioni varie.

Salito alla ribalta mondiale nel 2018 trionfando ai Campionati del Mondo, a soli 19 anni già guadagnava quasi 25 milioni di dollari tra stipendio e sponsorizzazioni. Secondo Forbes, nel 2023 Mbappé è stato il terzo dei calciatori più pagati al mondo grazie anche a sponsorizzazioni milionarie con colossi quali Nike, Louis Vuitton e Hublot. In passato è stato anche una star di copertina della serie di videogiochi FIFA (ora EA Sports FC).

Stando ai dati aggiornati al 2023, tra stipendio e sponsorizzazioni Mbappé risulta dietro solo ai mostri sacri Cristiano Ronaldo e Leo Messi. La classifica stilata da Forbes indica 260 milioni annui grazie allo stipendio record di 200 milioni elargito dai sauditi dell’Al Nassr, poi Messi con 135 milioni e Mbappé a 110 milioni.

Il 25enne nei suoi sette anni al Psg ha guadagnato circa 600 milioni di euro complessivamente. Inoltre, dopo aver firmato un contratto di 5 anni con il Real Madrid, dovrebbe guadagnare un bonus alla firma di 160 milioni di euro, importo che sarà distribuito per tutta la durata del contratto. Insieme a questo, gli verrà anche pagato uno stipendio annuo di 16,2 milioni.

Quindi, il patrimonio netto della stella del firmamento calcistico mondiale è destinato ad aumentare velocemente nei prossimi anni.