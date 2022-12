Manovra Meloni, Prometeia: espansiva solo per il 2023, poi sarà PNRR a dare sostegno alla crescita

La manovra del governo Meloni “è espansiva solo per il 2023, per 1,1 punti percentuali di Pil, con una composizione che ne limita l’impatto sulla crescita a 0,2 punti”. E’ quanto si legge nel Rapporto di Previsione Prometeia di dicembre 2022.

“Nei prossimi anni – avverte Prometeia – quando presumibilmente torneranno in vigore le regole del Patto di Stabilità al momento sospese (o una loro versione riformata), la manovra risulterà in sostanza neutrale. L’economia italiana non potrà dunque più contare su una politica di bilancio espansiva, e solo gli interventi finanziati dal PNRR potranno fornire, se correttamente impiegati, un cospicuo sostegno alla crescita”.