MAIRE: Nextchem si aggiudica contratto di Process Design

MAIRE ha reso noto che Nextchem (la business unit Sustainable Technology Solutions), attraverso la sua controllata MyRechemical, che guida il segmento Wasteto-Chemicals, è stata selezionata da DG Fuels Louisiana per fornire il Process Design Package di un impianto per la produzione di SAF, attualmente in fase di sviluppo a St. James Parish, Louisiana (USA).

L’impianto, che dovrebbe essere operativo nel 2028, produrrà 350.000 tonnellate all’anno di SAF derivato da scarti agricoli e rifiuti. MyRechemical è stata selezionata come technology licensor delle unità di gassificazione e di trattamento gas in grado di trattare 1.000.000 tonnellate all’anno di rifiuti derivanti dalla canna da zucchero e del residuo di estrazione proveniente dalla sua lavorazione. Il processo rappresenta il primo passo per la produzione di SAF

La tecnologia di gassificazione e il know-how per trasformare il gas sintetico in prodotti ad alto valore aggiunto ricoprono un ruolo fondamentale nel portafoglio tecnologico di Nextchem, rendendola un attore chiave nella decarbonizzazione delle industrie attraverso l’economia circolare. Contribuire a una mobilità sostenibile con l’uso di un’ampia gamma di soluzioni di carburanti puliti, inclusa la valorizzazione degli scarti agricoli, è infatti uno degli obiettivi principali di Nextchem come previsto nel suo business plan.

DG Fuels (parent company di DG Fuels Louisiana) è un’azienda statunitense che si occupa di idrogeno rinnovabile e di carburante sintetico sostenibile a base biogenica per l’aviazione. L’azienda ha stretto diverse collaborazioni e accordi offtake con le principali compagnie aeree internazionali e sta attualmente sviluppando il suo primo impianto di SAF. Il progetto soddisfa i requisiti previsti dall’iniziativa Clean Fuels & Products Shot del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, volta a decarbonizzare il settore dell’aviazione attraverso l’industrializzazione del SAF. Inoltre, il SAF derivato da biomassa o rifiuti risponde ai requisiti del Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), istituito dall’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile per ridurre i requisiti di compensazione delle emissioni di CO2 delle compagnie aeree.