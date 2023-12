TIM: KKR chiede prosecuzione due diligence per l’acquisto di Sparkle

TIM ha annunciato che Optics Bidco, società controllata da Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P (KKR), ha confermato il proprio interesse alla prosecuzione delle negoziazioni per l’acquisto di Sparkle, chiedendo di poter approfondire fino alla fine di gennaio 2024 le attività di due diligence, in modo da poter disporre di tutte le informazioni necessarie per formulare un’offerta finale.

La richiesta, ha aggiunto TIM, verrà sottoposta all’esame del Consiglio di Amministrazione del gruppo programmato per il prossimo 14 dicembre, che verrà aggiornato sull’andamento delle interlocuzioni in proposito intervenute con KKR.

All’inizio di novembre, TIM ha annunciato di aver accettato l’offerta presentata per l’acquisizione della sua rete fissa (la cosiddetta NetCo), inclusa FiberCop, da parte del fondo americano KKR.

Respinta invece l’offerta non vincolante che lo stesso fondo aveva presentato per rilevare Sparkle.

Il cda di TIM ha ritenuto la proposta ‘non soddisfacente’, dando di conseguenza ‘mandato al ceo di verificare la possibilità di ricevere un’offerta vincolante a un valore più elevato una volta completata la due diligence, il cui termine è stato esteso fino al 5 dicembre’”.