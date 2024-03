Macy’s: gruppo di investitori aumenta offerta di acquisto a 6,6 miliardi di dollari

Le azioni di Macy’s hanno fatto un balzo in avanti nel pre-mercato oggi, dopo che un gruppo di investitori composto da Arkhouse Management e Brigade Capital ha aumentato la propria offerta per acquisire la catena di grandi magazzini.

Il gruppo offre ora 24 dollari in contanti per azione Macy’s, rispetto alla precedente offerta di 21 dollari per azione, ha dichiarato in un comunicato stampa di domenica. L’offerta rappresenta un premio del 33% rispetto alla chiusura di Macy’s di venerdì e valuta la catena circa 6,6 miliardi di dollari.