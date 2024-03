Grecia: vendita di quote della Banca del Pireo accolta da una forte domanda

L’annunciata vendita di una quota del 27% della Banca del Pireo da parte del fondo di salvataggio bancario greco è stata accolta da una forte domanda, hanno dichiarato a Reuters due fonti vicine al processo.

La Banca del Pireo, il terzo più grande istituto di credito greco, è la terza delle quattro grandi banche greche ad essere completamente privatizzata dallo scorso autunno.

“La domanda è molto forte e l’offerta è stata sottoscritta in pochi minuti dopo l’apertura dei libri”, ha dichiarato una delle fonti, aggiungendo che fino al 25% sarà offerto agli investitori istituzionali e il 2% agli investitori retail. Una seconda fonte ha confermato l’eccesso di sottoscrizione.

Il prezzo iniziale è stato fissato tra i 3,7 e i 4 euro per azione e la vendita sarà conclusa entro il 6 marzo, ha dichiarato il fondo di salvataggio bancario controllato dallo Stato, noto come HFSF, in un comunicato diffuso domenica.