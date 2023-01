Lufthansa presenta offerta per acquisire una partecipazione in ITA Airways

Deutsche Lufthansa punta ad acquisire una partecipazione nella compagnia di bandiera italiana ITA Airways. Ad annunciarlo formalmente è la stessa compagnia aerea tedesca, in una nota diffusa poco fa.

“Il piano è quello di concordare l’acquisizione iniziale di una quota di minoranza, nonché opzioni per l’acquisto delle quote restanti in un secondo momento. Oggi la società ha presentato al Ministero dell’Economia e delle Finanze un’offerta per concludere un Memorandum of Understanding (MoU) in tal senso. A condizione che entrambe le parti firmino questo protocollo d’intesa, ulteriori negoziati e discussioni sarebbero condotti su base esclusiva.”

I colloqui, prosegue Lufthansa, “si concentreranno principalmente sulla forma di un possibile investimento azionario, sull’integrazione commerciale e operativa di ITA in Lufthansa Airline Group, nonché sulle conseguenti sinergie. In caso di raggiungimento di un accordo vincolante, la sua attuazione sarebbe soggetta all’approvazione delle autorità competenti.”

Per Lufthansa Group, l’Italia è il mercato più importante al di fuori dei suoi mercati interni e degli Stati Uniti. “L’importanza dell’Italia sia per i viaggi d’affari che privati risiede nella sua forte economia orientata all’esportazione e nello status di uno dei migliori luoghi di vacanza d’Europa.”