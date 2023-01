Juventus: Andrea Agnelli si dimette da consigliere di Stellantis ed Exort

Il presidente uscente della Juventus, Andrea Agnelli, parlando in apertura dell’assemblea dei soci del club bianconero, annuncia il suo passo indietro da Stellantis e dalla sua controllante Exor, società quotate nelle quali siede come consigliere. “La mia decisione personale è che, con le assemblee delle società quotate alle quali partecipo come consigliere, farò un passo indietro’ e questa scelta è stata fatta ‘in accordo con John Elkann, Ajay Banga e Carlos Tavares”. “Si tratta di un ‘passo indietro indispensabile per avere la libertà di pensiero e di azioni che altrimenti non avrei” sostiene Agnelli.