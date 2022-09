LU-VE presenta all’Investor Day il debutta sul segmento Star di Borsa Italiana

Nella giornata di oggi si è tenuto l’Investor Day organizzato da LU-VE Group, che ha comunicato alla comunità finanziaria il passaggio della società sul segmento Euronext STAR di Borsa Italiana. LU-VE Group si è quotato nel 2015 sul segmento AIM, diventato poi Euronext Growth Milan.

In sette anni, la società ha accresciuto di circa 3 volte il suo fatturato, arrivando a quota €583 milioni nei 12 mesi a giugno 2022 e di circa 2,5 volte la propria capitalizzazione.

Oggi LU-VE Group opera con 19 impianti produttivi in 9 Paesi, oltre che in Europa anche in USA, India e Cina. Dal 1986 a oggi, attraverso progetti di ricerca sui nuovi refrigeranti, LU-VE Group vanta un track record di installazioni a CO2 di grande successo in Europa, America Latina, Medio Oriente e Asia.