LU-VE Group: nei primi 9 mesi del 2022 prosegue la crescita del fatturato +29,6%

LU-VE Group, società quotata su Euronext STAR Milan registra nei primi 9 mesi del 2022 un fatturato a €456,7 milioni, in crescita del +29,6% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Il portafoglio ordini si attesta a €196,4 milioni in crescita del +27,6% rispetto al 30 settembre 2021.

Sulla base dello scenario attuale e dei risultati del terzo trimestre, LU-VE Group si legge in una nota conferma il suo quadro di creazione di valore a medio termine, in considerazione delle positive tendenze di lungo periodo che hanno caratterizzato negli ultimi anni i settori in cui il Gruppo opera segnando una crescita media del fatturato “High Single Digit” (a perimetro costante), margine EBITDA verso il 14/15%, grazie a investimenti di scala e di efficienza, capitale circolante netto operativo in percentuale del fatturato: “mid double digit” (al netto delle fluttuazioni straordinarie), investimenti per la crescita a €20/30 milioni all’anno e infine un tasso di imposizione fiscale medio a 20-21% al netto di fluttuazioni straordinarie.