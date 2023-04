L’ipo della società di gioco d’azzardo italiana Lottomatica potenzialmente potrebbe diventare la più grande in Europa del 2023. Il management della società ha come obiettivo una raccolta fino a 600 milioni di euro nella quotazione a Milano, qualora i numeri dovessero essere confermati potrebbe diventare l’ipo (initial public offering) più grande d’Europa dell’anno. Il collocamento del titolo in borsa dovrebbe avvenire il 3 maggio. Mentre il processo di bookbuilding durerà dal 24 al 27 aprile.

Quotazione Lottomatica, i dettagli

Lottomatica, uno dei maggiori operatori del settore del gioco d’azzardo italiano, è sostenuta dalla società di private equity Apollo Global Management, che ha individuato l’intervallo di valorizzazione indicativa delle azioni ordinarie con cui prevede di quotarsi a Piazza Affari. L’intervallo è compreso fra un minimo di 9,00 euro per azione e a un massimo di 11,00 euro che corrisponde ad una capitalizzazione di mercato fra 2,265 e 2,670 miliardi.

Lottomatica mira a raccogliere 425 milioni di euro attraverso l’emissione di nuove azioni, mentre il resto dell’offerta andrà agli azionisti venditori. La dimensione complessiva dell’offerta include un’opzione di overallotment di circa 90 milioni di euro. Il nuovo titolo inizierà le negoziazioni in borsa il 3 maggio.

Chi é Lottomatica?

Lottomatica opera nel mercato regolamentato dei giochi d’azzardo in Italia ed è attiva nei segmenti delle scommesse online, delle scommesse sportive e delle slot machine.

Con circa 1,4 miliardi di euro di ricavi e 22,8 miliardi di euro di raccolta, Lottomatica è leader di mercato in tutte le aree di attività ed offre esperienze di gioco sicure e coinvolgenti attraverso tutti i canali di vendita.

Ed é una delle poche società europee che cerca di sfruttare la finestra post-pasquale tradizionalmente affollata per le quotazioni nel vecchio continente.

Il mercato europeo delle IPO si è effettivamente chiuso lo scorso anno in seguito all’aumento dei tassi di interesse e l’aumento dell’inflazione che hanno spinto gli investitori in una modalità di avversione al rischio.

Il bookbuilding dal 24 al 27 aprile

L’offerta consiste in un collocamento rivolto solo a investitori istituzionali. Il prezzo finale del titolo sarà stabilito da Apollo e dagli advisor dell’operazione dopo il processo di bookbuilding, tenendo conto delle condizioni economiche e di mercato e delle manifestazioni di interesse ricevute dagli investitori istituzionali.

Il prezzo potrà essere fissato all’interno, al di sotto o al di sopra dell’intervallo di 9-11 euro e sarà reso noto dopo il completamento del periodo di offerta, dal 24 al 27 aprile che può essere abbreviato, prolungato o sospeso. Il 28 aprile verrà reso noto il prezzo definitivo, mentre il primo giorno di scambi a Piazza Affari è mercoledì 3 maggio, secondo quanto riporta Milanofinanza.

Ipo Lottomatica, gli advisor

Per il processo di quotazione Lottomatica ha coinvolto i veri big della finanza globale. Tra cui Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan e UniCredit stanno lavorando come coordinatori globali congiunti all’operazione. Apollo Capital Solutions, Banca Akros, BNP Paribas e Mediobanca collaborano come joint bookrunners all’IPO di Lottomatica, mentre Equita SIM è co-manager.