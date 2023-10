Lottomatica: Ebitda adj. sale a 426,4 mln nei 9 mesi, confermata guidance 2023

Lottomatica ha chiuso i primi 9 mesi del 2023 con una raccolta pari a 21,7 miliardi di euro, +19% rispetto allo stesso periodo del 2022 pro forma (+34% reported). I ricavi si sono, invece, attestati a 1.194,9 milioni contro i 1.066,5 milioni dello stesso periodo del 2022 pro forma, con un incremento del 12% pro forma (+17% reported). Nel periodo in esame l’Ebitda adjusted, ossia al netto delle poste non ricorrenti, ha raggiunto 426,4 milioni, +15% rispetto allo stesso periodo del 2022 pro forma (+25% reported).

“In questo terzo trimestre abbiamo rafforzato la nostra posizione di leadership ed il nostro business Online ha continuato a crescere in quota di mercato in tutti i segmenti di prodotto e per tutti i brand. Nei primi nove mesi abbiamo registrato 426 milioni di Ebitda, in crescita del 15% rispetto all’anno precedente. Confermiamo, quindi, la nostra guidance per il 2023 e la nostra strategia di crescita organica e attraverso M&A”, ha commentato Guglielmo Angelozzi, Amministratore Delegato di Lottomatica Group.