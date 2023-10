Mediobanca annuncia nomina dei comitati endoconsiliari

Mediobanca ha annunciato che il Consiglio di Amministrazione ha nominato nella giornata di ieri i seguenti comitati endoconsiliari, tutti costituiti da consiglieri indipendenti sulla base delle dichiarazioni da essi rilasciate (fatta eccezione per il dr. Renato Pagliaro quale membro del Comitato Nomine, per il dr. Alberto Nagel quale Presidente del Comitato di Sostenibilità e del Comitato ex art. 18, comma 4 dello Statuto e per il dr. Francesco Saverio Vinci quale membro del Comitato ex art. 18, comma 4 dello Statuto).

Stando a quanto emerge dalla nota diramata nella serata di ieri, i comitati sono i seguenti:

Comitato Rischi, composto da Marco Giorgino (Presidente), Laura Cioli, Sandro Panizza,

Laura Penna e Vittorio Pignatti Morano.

Comitato Parti Correlate composto da Sandro Panizza (Presidente), Virginie Banet, Laura

Penna e Angel Vilà Boix.

Comitato Nomine composto da Angela Gamba (Presidente), Laura Cioli, Valérie Hortefeux, Renato Pagliaro e Sabrina Pucci.

Comitato Remunerazioni composto da Vittorio Pignatti Morano (Presidente), Mana

Abedi, Maximo Ibarra, Sabrina Pucci e Angel Vilà Boix.

Comitato di Sostenibilità, composto da Alberto Nagel (Presidente), Virginie Banet,

Angela Gamba, Valérie Hortefeux, Maximo Ibarra e Sabrina Pucci.

Comitato ex art. 18, comma 4, dello Statuto, composto da Alberto Nagel (Presidente), Marco Giorgino, Valérie Hortefeux, Angel Vilà Boix e Francesco Saverio Vinci.