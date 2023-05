Lombard Odier Investment Managers scelta da Touchstone Investments per l’ETF sulla transizione climatica

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) nella giornata di oggi è stata nominata da Touchstone Investments come sub-advisor per il suo nuovo ETF sulla transizione climatica (HEAT: Cboe BZX). Il mandato è stato assegnato in seguito alla gara d’appalto, in linea con la ricerca da parte di Touchstone delle migliori partnership per la gestione degli asset in tutta la sua gamma di prodotti globali.

Un ETF per investire nella transizione climatica

HEAT è un ETF a gestione attiva che mira a investire in società che stanno guidando lo sviluppo di soluzioni per, o che beneficeranno della, accelerazione della transizione da un’economia danneggiata dal clima e limitata dal carbonio. HEAT è il quinto ETF attivo di Touchstone, la prima offerta di ETF tematici e andrà a integrare la più ampia suite di strategie di gestione patrimoniale istituzionale di Touchstone, tra cui fondi comuni ed ETF.

Nel dettaglio, HEAT si avvarrà dell’esperienza di Lombard Odier Investment Managers negli investimenti sostenibili per favorire la performance dei clienti di Touchstone e aiutarli così a raggiungere i loro obiettivi climatici e di investimento a lungo termine.

Grazie a questa partnership, Touchstone beneficerà anche delle capacità di ricerca sugli investimenti sostenibili di LOIM per fornire un quadro di investimento per l’ETF e rafforzare ulteriormente la sua capacità di identificare forti opportunità di investimento nel corso della transizione climatica.

“La transizione verso un mondo a zero emissioni e resiliente al clima è una delle più grandi sfide – e opportunità di investimento – del nostro tempo”, ha dichiarato Paul Udall, Portfolio Manager di HEAT presso LOIM. “Siamo entusiasti di essere stati scelti da Touchstone come partner di sub-advisory per espandere la loro capacità in questo settore. Condividiamo la priorità di strategie gestite attivamente che perseguono progressi significativi rispetto agli obiettivi climatici e solide performance per i clienti”.

“Touchstone si impegna a fornire l’accesso a strategie di gestione patrimoniale istituzionale di livello mondiale che capitalizzano sui temi preminenti che stanno plasmando l’economia globale. Poiché l’interesse per gli investimenti sostenibili rimane elevato, l’ETF Climate Transition offre ai consulenti e agli investitori da loro serviti l’opportunità di posizionare meglio i portafogli d’investimento e di raggiungere gli obiettivi a lungo termine, promuovendo al contempo la transizione climatica”, prosegue Matthew Barry, Vice President of Product Management and Head of Capital Markets for Touchstone