ETF tematici, gli investitori tornano su energie alternative e infrastrutture

Nel mese di settembre, gli ETF tematici UCITS hanno visto afflussi per 459 milioni di dollari e un bilancio netto positivo di circa 310 milioni. Questo è ciò che emerge dall’analisi di Rahul Bhushan, co-founder di Rize ETF, primo emittente europeo specializzato negli Etf tematici e recentemente acquisito da ARK, società di gestione degli investimenti guidato da Catherine Wood.

ETF tematici rimbalzano a settembre

Nel mese di settembre, si è osservato un deciso aumento degli afflussi, rappresentando così un deciso rimbalzo rispetto al mese di agosto, durante il quale si erano registrati deflussi che superavano gli afflussi di oltre 293 milioni di dollari.

Secondo le analisi di Rize ETF, a settembre si è registrato un forte interesse il tema delle Infrastrutture, con circa 72 milioni di dollari, anche se il settore resta uno di quello che da inizio anno ha visto i maggiori deflussi (-387 milioni di dollari).

A settembre, però, il tema che ha vinto in assoluto è stato quello che Rize ETF definisce New Energy, con afflussi per 100 milioni di dollari.

Deflussi su AI, Cybersecurity e Robotica

Al contrario, anche a settembre hanno rallentato i temi di investimento che hanno fatto molto bene nel 2023, a partire da Robotica, automazione e AI, con deflussi per 10 milioni di dollari. Tuttavia, questo resta comunque il settore dell’anno, avendo raccolto, con ben 805 milioni di dollari, il 45% degli afflussi totali year-to-date.

Deflussi anche su Veicoli elettrici & Batterie, altro tema vincente da inizio anno, che tuttavia frena a settembre con deflussi per 4 milioni di dollari. Stesso andamento per l’Economia circolare, che da gennaio ha guadagnato 113 milioni di dollari, pur avendo visto deflussi importanti negli ultimi mesi.

Nonostante solide performance a livello di prezzo, nel 2023 continua a registrare deflussi il tema della Cybersecurity, che vede ad oggi un bilancio negativo per 287 milioni di dollari.

Infine, permangono le difficoltà di altri temi tecnologici, dalla Digitalizzazione (-85 milioni) alle Smart Cities (-57 milioni), così come ha perso quest’anno il favore degli investitori il settore Agribusiness (- 201 milioni), a causa dei molti titoli sensibili all’inflazione e all’attuale fase del ciclo economico.