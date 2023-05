Leverage Shares quota i suoi primi 6 ETP long/short a leva con sottostante obbligazionario

Leverage Shares, ha quotato oggi i suoi primi sei ETP a leva con sottostante obbligazionario, strumenti attraverso i quali gli investitori potranno scommettere sul rialzo o ribasso dei rendimenti sulla curva dei tassi statunitensi.

In particolare, i sei ETP offrono agli investitori un’esposizione a leva, long o short 5x, su diversi segmenti della curva dei tassi obbligazionari statunitensi, sia sui Treasury a cedola fissa (7-10 anni e 20 anni) sia sui bond sovrani Usa indicizzati all’inflazione. Questi strumenti fanno parte della nuova gamma di 15 prodotti quotati al London Stock Exchange (LSE).

Come funzionano:

Tra questi, l‘ETP FAANG+ permetterà agli investitori europei un’esposizione concentrata a un gruppo di grandi titoli tecnologici statunitensi, tra cui Facebook (Meta), Amazon, Apple, Netflix e Google (Alphabet).

Un ulteriore elemento di novità è dato dal listing di un ETP a leva che offre un’esposizione long o short 3x al mercato azionario indiano.

La gamma di nuovi strumenti consente anche di investire a leva su singoli titoli quali Ferrari, Coinbase ed Exxon Mobil.

“Siamo orgogliosi di fornire agli investitori sofisticati gli strumenti necessari per navigare nell’attuale contesto di mercato caratterizzato da un’elevata volatilità”, ha commentato Piero Guseo, Senior Institutional Sales e Responsabile per il mercato italiano di Leverage Shares. “Aggiungendo ETP a leva long e short sul reddito fisso, il nostro primo paniere settoriale concentrato e altri singoli titoli alla nostra gamma di oltre 170 prodotti su LSE, abbiamo consolidato la nostra posizione di fornitore leader di investimenti alternativi (ETP) per gli investitori nel Regno Unito e in Europa“.

Gli ETP mirano a generare rendimenti basati su movimenti di prezzo di un asset sottostante o di un benchmark. Questa nuova gamma risponde alla domanda di prodotti più innovativi da parte degli investitori. Gli ETP di Leverage Shares sono a replica fisica. Ciò significa che il capitale investito nei prodotti è investito direttamente nelle azioni sottostanti, senza l’uso di swap o derivati.

Grazie a questo listing Leverage Shares consolida la propria posizione di emittente con la gamma più ampia di ETP su singoli titoli quotati al London Stock Exchange con oltre 170 strumenti.