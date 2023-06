Leverage Shares lancia una nuova strategia di ETP per investire seguendo lo stile di Warren Buffett

Leverage Shares, pioniere degli ETP Short & Leveraged su singole azioni, ha ampliato ulteriormente la propria gamma di ETP white label con il lancio dell’ETP Buffettique Growth Strategy, strategia di investimento che rispecchia lo stile di investimento di Warren Buffett.

Si tratta del terzo prodotto sviluppato da Leverage Shares nell’ambito del suo servizio “ETP as a service”, grazie al quale offre agli investitori istituzionali (ad esempio asset manager piccoli e medi) la possibilità di internazionalizzare le proprie strategie costruendo per loro un ETP white label.

In tal modo, Leverage Shares offre agli asset manager non ancora presenti in Europa la possibilità di accedere a quest’area, ma anche agli asset manager europei di rendere disponibili le proprie strategie in modo veloce ed economico in altri Paesi del Vecchio Continente.

Leverage Shares si rivolge quindi a tutti i player che vogliono realizzare e gestire un prodotto di questo tipo, accompagnandoli nella trasformazione di una loro strategia in ETP con significativi risparmi in termini di costi e di tempo (circa tre mesi per creare e lanciare il prodotto, a fronte di 1-2 anni solitamente necessari per svolgere il processo in-house), un’opportunità in particolare per piccoli e medi asset manager che non dispongono della necessaria expertise al proprio interno.

Ma non solo, Leverage Shares si occupa anche della quotazione della strategia, rendendola così accessibile a tutte le tipologie di investitori, e della sua gestione nel tempo.

Caratteristiche del nuovo ETP

L’ETP Buffettique Growth Strategy (ISIN: XS2583354498) investe in ETP, titoli e fondi che riflettono la filosofia d’investimento utilizzata dal presidente e amministratore delegato di Berkshire Hathaway, Warren Buffett, uno degli investitori più conosciuti al mondo: dai primi investimenti in small cap agli attuali investimenti in società di qualità ma sottovalutate dal mercato.

La strategia è stata concepita e gestita da Arcanum Asset Management e investe l’80% del patrimonio in un portafoglio core di asset, tra cui ad esempio l’ETP Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway BRK-B, il BlackRock Smaller Companies Trust Plc, il Finsbury Growth & Income Trust Plc e lo Scottish Mortgage Investment Trust Plc.

Il restante 20% è investito su base opportunistica in un piccolo portafoglio di società quotate, rispecchiando lo stile di investimento di Buffett, in ETP che hanno come sottostante tali società o infine ETP che offrono un’esposizione short ai mercati statunitensi. Questa esposizione su base opportunistica viene ribilanciata periodicamente.

L’ETP è quotato sul London Stock Exchange ed è disponibile in tre valute: GBP, USD ed EUR.

“Il mercato dei white label si sta espandendo in Europa e stiamo vedendo che sempre più gestori scelgono di usare gli ETP per veicolare le loro strategie, grazie alla loro maggiore flessibilità, liquidità e convenienza, ha commentato Raj Sheth, Commercial Director di Leverage Shares.

“Abbiamo lanciato il nostro servizio “ETP as a service” proprio per rispondere a questa domanda crescente e per diventare il punto di riferimento di tutti gli asset manager di piccole e medie dimensioni che desiderano ampliare la platea di investitori portando le proprie strategie sulle principali Borse europee, con un processo snello ed economico”.