Leverage Shares, i trend che spingono l’azionario indiano

L’India è a tutti gli effetti una delle economie emergenti più dinamiche del mondo, e secondo molti analisti sarebbe pronta a vivere un periodo di crescita straordinaria nei prossimi anni. Grazie alla sua vasta popolazione, al boom tecnologico e agli ambiziosi piani di sviluppo, l’economia indiana si posiziona come un potente motore di crescita globale, tant’è che secondo Goldman Sachs l’India diventerà la seconda economia mondiale entro il 2075.

Macro trend che trainano la crescita dell’India

Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha stimato che il PIL dell’economia indiana in termini reali registrerà un tasso di crescita superiore a quello della maggior parte dei Paesi emergenti e in via di sviluppo dell’Asia, ma anche superiore a quello di tutti i Paesi avanzati dell’Asia, almeno nel corso di quest’anno e del prossimo.

“Si prevede che l’India crescerà del 5,9% nell’anno fiscale 2023-24 e di un tasso medio del 6,1% nei prossimi cinque anni“, afferma Sandeep Rao, Head of Research di Leverage Shares.

Nel maggio di quest’anno, l’India Desk di Morgan Stanley ha evidenziato dieci fattori che hanno favorito la crescita. Il principale di questi è rappresentato dalle “Riforme politiche sul lato dell’offerta” con due componenti:

L’aliquota d’imposta sulle società, già competitiva rispetto a quasi tutte le economie avanzate dell’Asia e alla maggior parte di quelle in via di sviluppo sempre nell’area asiatica, che dovrebbe essere ulteriormente liberalizzata per le aziende che iniziano a produrre prima del 2024. I progressi nel completamento delle infrastrutture che sono stati ai massimi storici negli ultimi otto anni.

Altri fattori includono il fatto che le aziende indiane sono ai minimi da 12 anni per quanto riguarda i livelli di credito deteriorato (con il debito delle imprese che dovrebbe scendere dal 62% del 2014 al 50% del PIL entro la fine dell’anno in corso), la digitalizzazione della spesa sociale che facilita i trasferimenti ai beneficiari riducendo al contempo gli sprechi e le perdite dovute alle frodi, l’orientamento flessibile dell’inflazione dal 2014 che ha di fatto disaccoppiato il ciclo di rialzo dei tassi della Federal Reserve da quello della Reserve Bank of India (RBI), e il forte sentiment delle aziende multinazionali che ha portato a un aumento della quota delle esportazioni.

“La crescita dell’India rappresenterà 1/5 della crescita gl0bale”

Morgan Stanley continua affermando che “il decennio a venire dell’India assomiglierà a quello della Cina durante i cinque anni intorno alla crisi finanziaria globale (GFC), con differenziali di PIL e produttività fortemente a favore dell’India”.

A differenza della storia di crescita della Cina, che è stata in gran parte alimentata dai benefici delle esportazioni che hanno avuto un’azione trainante sui consumi interni, le esportazioni manifatturiere dell’India sembrano essere guidate dall’aumento dei consumi interni, che si stima avranno un tasso di crescita annuale composto (CAGR) di quasi il 9,2% nel prossimo decennio. Parallelamente, la crescita del credito dovrebbe avere un CAGR del 17% nel prossimo decennio.

Nel complesso, Morgan Stanley prevede che la “Nuova India” rappresenterà un quinto della crescita globale per il resto del decennio.

All’inizio di quest’anno, il governo indiano ha eliminato ben 39.000 punti di conformità normativa e 3.400 disposizioni legali per promuovere e facilitare la libertà d’impresa. Alla fine del 2021 ne aveva eliminati 22.000.

“Sebbene le prospettive macro generali delle grandi istituzioni siano fortemente positive, S&P Global Intelligence ha evidenziato un ostacolo chiave che desta preoccupazione: le infrastrutture. Nonostante gli ingenti investimenti infrastrutturali dell’India (circa il 35% del PIL), il governo stima che siano necessari 1.500 miliardi di dollari di investimenti infrastrutturali nel prossimo decennio. Le infrastrutture obsolete, soprattutto quelle elettriche e di trasporto, sono presenti in tutto il Paese e sono oggetto di ingenti spese di aggiornamento”, commenta l’analista di Leverage Shares.

Le tendenze del mercato azionario indiano

Nelle ultime settimane, la capitalizzazione totale del mercato azionario indiano ha superato più volte e facilmente i massimi storici.

L’aspetto interessante, secondo Leverage Shares, è il rapporto stretto tra il valore del mercato e il PIL totale, sia con che senza considerare gli asset della banca centrale, nell’ultimo decennio e in quello attuale.

“In termini di performance dei prezzi, la disciplina del mercato è evidente”.

“Il rapporto Price to Book (PB) per tutti e tre gli indici è stato di 3-5X quest’anno, rispetto ai quasi 10-11X del Nasdaq-100 e ai 3-4X dell’S&P 500.

Probabilmente, l’aspetto più sorprendente del mercato azionario indiano è stata la disciplina del rapporto prezzo/utili (PE). Il benchmark NIFTY 50 è rimasto per lo più nell’intervallo 20-26X per la maggior parte del secolo in corso”, conclude Sandeep Rao, Head of Research di Leverage Shares.