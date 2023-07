Il primo semestre del 2023 è stato caratterizzato da bassi livelli di volatilità del mercato, da continue pressioni inflazionistiche e da conseguenti aumenti dei tassi di interesse. In questo contesto, Leonteq ha registrato un utile netto di gruppo di 28,8 milioni di franchi svizzeri nei primi sei mesi dell’anno grazie a un lieve aumento dei ricavi netti da commissioni provenienti da una solida attività dei clienti, mentre il calo del risultato delle attività di trading riflette una volatilità di mercato notevolmente inferiore rispetto al periodo precedente, caratterizzato da condizioni di mercato eccezionali.

Solida base clienti e ricavi netti da commissioni in crescita

Nonostante il perdurare di un contesto di mercato difficile nella prima metà del 2023, la clientela di Leonteq è rimasta solida, con un numero stabile di 890 clienti attivi che hanno effettuato transazioni sulla piattaforma e un aumento del 36% dei nuovi prodotti emessi, seppure caratterizzati da valori medi inferiori. Inoltre, i ricavi netti da commissioni, pari a 123,9 milioni di franchi svizzeri, sono aumentati del 7% rispetto all’anno precedente e sono cresciuti del 17% rispetto al secondo semestre del 2022. Questo risultato è stato determinato in particolare da un aumento dell’attività dei clienti nella regione europea e da un incremento del numero di transazioni di grandi dimensioni.

Leonteq ha registrato un risultato di trading normalizzato con contributi limitati ma positivi dalle attività di hedging e tesoreria per un totale di 17,8 milioni di franchi svizzeri. Ciò a confronto con una performance molto positiva nell’esercizio precedente che ha registrato ricavi netti da attività di trading per 179,4 milioni di franchi svizzeri grazie alle condizioni di mercato eccezionali. Grazie a questa combinazione di fattori, i ricavi operativi totali sono stati di 147,1 milioni di franchi svizzeri nel primo semestre del 2023, rispetto ai 289,2 milioni di franchi svizzeri del periodo precedente. Leonteq ha registrato un utile prima delle imposte di 25,2 milioni di franchi svizzeri nel primo semestre 2023 rispetto ai 145,8 milioni di franchi svizzeri del periodo precedente.

Prosegue la strategia di crescita 2026 in tutti e quattro i pilastri

A sostegno della sua Strategia di crescita 2026, Leonteq ha continuato a investire in iniziative strategiche e in talenti per migliorare ulteriormente la sua piattaforma commerciale e tecnologica.

Offerta: la nuova etichetta ETP+

Nel complesso, i ricavi generati delle nuove iniziative commerciali hanno contribuito al 42% dei ricavi economici del Gruppo (esclusi i ricavi di hedging) nel primo semestre del 2023 (53% nello stesso periodo 2022). Inoltre, l’attività di gestione patrimoniale (compresi i certificati a gestione attiva e i tracker) ha generato ricavi stabili su base annua nonostante il difficile contesto di mercato, dimostrando il carattere ricorrente del suo contributo al reddito. In questo contesto, l’attività AMC è stata ulteriormente migliorata con l’aggiunta di asset cripto all’universo di sottostanti presenti in piattaforma.

L’attività dei fondi di derivati del Gruppo ha registrato una solida performance con ricavi stabili rispetto all’anno precedente. Allo stesso tempo, i contributi delle attività di criptovalute e di tesoreria si sono ridotti rispetto al periodo precedente. In seguito all’introduzione del nuovo marchio ETP+ nel 2022, Leonteq ha lanciato nuovi exchange-traded products in collaborazione con nuovi ed esistenti sponsor. L’etichetta ETP+ rappresenta un’innovazione distinta per il mercato degli ETP in Svizzera, in quanto non solo utilizza un depositario e un agente di garanzia affidabili, entrambi con sede in Svizzera, ma comporta anche controlli giornalieri indipendenti, che servono a mitigare il rischio dell’emittente.

Piattaforma: il lancio di LynQs in Asia

Nella prima metà dell’anno Leonteq ha continuato a investire nelle soluzioni digitali per i clienti, sfruttando la scalabilità della sua piattaforma tecnologica. Ha inoltre lanciato LynQs per i gestori patrimoniali e multi-family office con sede in Asia, offrendo accesso a idee di trading dedicate, prezzi multicanale e i prodotti strutturati più popolari in Asia. Inoltre, questa versione di LynQs offre certificati a gestione attiva che supportano un’ampia gamma di componenti di indici. Il numero di intermediari che hanno aderito a LynQs a livello globale è aumentato dell’11%, raggiungendo quota 992 nel primo semestre del 2023.

Le transazioni dei clienti sono diminuite a 97.874 nel primo semestre del 2023 (105.948 nel pari periodo dello scorso anno), ma sono rimaste ben al di sopra del livello pre-pandemia di 74.503 registrato nel primo semestre del 2019, riflettendo la continua espansione dell’attività di Leonteq.

Regioni: forte posizione in Svizzera e non solo

Nel primo semestre del 2023 Leonteq ha mantenuto la sua forte posizione nel mercato svizzero. Insieme ai suoi partner in piattaforma, Leonteq è rimasto il principale emittente di prodotti di yield enhancement quotati su SIX, con una quota di mercato del 27%, ed è attualmente il terzo emittente di prodotti strutturati totali quotati su SIX, con una quota di mercato del 11%.

Coerentemente con l’obiettivo di espandere ulteriormente la propria offerta rivolta a una clientela internazionale, Leonteq ha rafforzato i propri team di gestione regionali in Europa e in Asia (compreso il Medio Oriente). Nonostante il difficile contesto di mercato, nel primo semestre del 2023 Leonteq ha registrato una solida attività da parte dei clienti in tutte le sue regioni.

Nel mercato svizzero, i ricavi netti da commissioni sono rimasti relativamente stabili a 48,2 milioni di franchi svizzeri nella prima metà del 2023. Le operazioni in Europa hanno registrato un’ottima performance e hanno generato una crescita del 23% dei ricavi netti da commissioni, pari a 62,7 milioni di franchi svizzeri. Nella regione asiatica (compreso il Medio Oriente), i ricavi netti da commissioni sono rimasti stabili a 13 milioni di franchi svizzeri.

Sostenibilità: “basso rischio” su fattori ESG

Nella prima metà del 2023 Leonteq ha continuato a promuovere l’impegno del Gruppo per la sostenibilità attraverso varie iniziative attualmente in corso. In particolare, Leonteq continua a sviluppare una metodologia di investimento responsabile per valutare la sostenibilità dei prodotti strutturati.

Nell’ambito del nuovo “Core Framework”, Sustainalytics ha assegnato a Leonteq un rating di rischio ESG pari a 12,3. Questo punteggio indica che Leonteq continua ad avere un “basso rischio” di subire impatti finanziari rilevanti a causa di fattori ESG. L’azienda si colloca tra i cinque percentili più alti dell’universo globale di Sustainalytics e dell’Universo Finanziario Diversificato.

Outlook 2023

Grazie agli investimenti in iniziative strategiche effettuati negli ultimi anni, Leonteq ha creato una base solida e diversificata su cui costruire e continuerà a investire in aree di crescita chiave come il business dei flussi retail e la sua piattaforma di investimento digitale, LynQs. Leonteq prevede un utile prima delle imposte di 40-70 milioni di franchi svizzeri per l’intero anno 2023.