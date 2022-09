Leonardo sigla partnership con Engineering per accelerare la trasformazione digitale del Paese

Nella giornata di oggi Leonardo ha siglato un accordo strategico (Memorandum of Understanding) con Engineering, leader nei processi di trasformazione digitale per aziende e PA, per supportare la digitalizzazione e le strategie di cybersicurezza di aziende e nella Pubblica Amministrazione.

L’accordo prevede che i settori della Difesa, Sanità, Finance, Pubblica Amministrazione e Infrastrutture siano i principali ambiti nei quali attuare la partnership con l’obiettivo di accelerare la transizione digitale e la crescita del Paese.

Nell’ambito del MoU ogni volta che le due società individueranno aree comuni di collaborazione, realizzeranno soluzioni in grado di rispondere alle esigenze sempre più sfidanti del mercato perché basate sulle più innovative e strategiche tecnologie di frontiera, tra cui AI, Big Data, Digital Twin, Cloud, Quantum computing e IoT.

“Unire le competenze di due aziende leader consente di elaborare soluzioni congiunte nel campo della Digital Transformation in grado di creare valore per il Paese”, commenta Alessandro Profumo, CEO di Leonardo.

Intanto, al momento il titolo si trova in calo dell’1,37% trovandosi così a 7,63 euro.