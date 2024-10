VanEck: l’ETF sui dividendi raddoppia il patrimonio e raggiunge quota €1 mld

I titoli di capitale di qualità sono molto richiesti, come dimostra l’andamento del VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF: da inizio anno, l’ETF ha raddoppiato il proprio patrimonio e ha raggiunto la soglia di un miliardo di euro.

“Si prevede che le banche centrali taglieranno i tassi di interesse nel prossimo periodo, il che avrà un impatto sui rendimenti degli investimenti a tasso fisso”, spiega Martijn Rozemuller, CEO di VanEck Europe. “In un contesto di tassi d’interesse in calo, gli investitori cercano modi alternativi per generare un reddito regolare. Il nostro ETF sui dividendi offre l’opportunità di investire in società con dividendi potenzialmente elevati che si distinguono per la diversificazione globale e i criteri di selezione rigorosi”, spiega Martijn Rozemuller, CEO di VanEck Europe.

Oltre a questi benefici nel breve termine, l’ETF sui dividendi di VanEck ha storicamente offerto agli investitori il potenziale per un flusso di dividendi forte e stabile e un’opportunità di partecipare all’apprezzamento del prezzo di cento grandi società globali. ‘La metodologia dell’ETF, sviluppata da Morningstar, va oltre i semplici concetti di rendimento da dividendi selezionando azioni attraverso diversi fattori, concentrandosi sulla crescita e stabilità dei dividendi nel tempo, fornendo così un valore solido e a lungo termine agli investitori,’ spiega Rozemuller. Il rendimento totale combinando dividendi e apprezzamento del titolo è stato in media del 10,25% all’anno (al 31 agosto 2024).

L’ETF seleziona le cento azioni globali con il più elevato rendimento da dividendi, ponderate sul totale dei dividendi pagati. I criteri includono inoltre un dividendo per azione non inferiore a quello dei cinque anni precedenti, i dividendi pagati negli ultimi 12 mesi, un peso massimo del 5% per azione e un peso massimo del 40% per settore al momento della revisione. A gennaio 2024, l’ETF aveva raggiunto il traguardo dei 500 milioni di euro e in nove mesi ha raddoppiato il proprio patrimonio arrivando a oltre 1 miliardo di euro. “La forte crescita e la domanda ci dimostrano che la nostra strategia e l’attenta selezione dei titoli hanno risposto puntualmente agli interessi degli investitori”, afferma Rozemuller.

L’ETF replica l’andamento del Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Per la costruzione dell’indice, la società di ricerca Morningstar ha identificato cento titoli dell’ampio universo delle azioni dei Paesi industrializzati. Oltre a criteri rigorosi relativi alla politica dei dividendi delle società, alle previsioni di distribuzione futura e alla liquidità delle azioni, sono applicati anche filtri ESG per escludere, ad esempio, violazioni del Global Compact delle Nazioni Unite e posizioni in società con prodotti controversi. Tuttavia, l’ETF non ha come obiettivo d’investimento gli investimenti sostenibili.