Le azioni italiane più vendute allo scoperto. L’analisi di GraniteShares

Una analisi di GraniteShares mostra come l’1 settembre 2024, EuroGroup Laminations sia stata la società italiana più soggetta a vendite allo scoperto. L’azienda, leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di statori e rotori per motori elettrici, aveva il 3,56% delle sue azioni in posizioni short detenute da cinque società di investimento, con JPMorgan Asset Management (UK) Limited avente la più grande posizione, allo 0,96%.

L’analisi prende in considerazione le posizioni short nette rilevanti prese nel 2024, ovvero al di sopra dello 0,5% della capitalizzazione di una società, il limite stabilito dall’Unione Europea oltre al quale il venditore allo scoperto è tenuto ad informare il mercato. Saipem, attiva nei settori dell’energia e delle infrastrutture, è seconda, con il 2,70% del suo capitale detenuto in posizione corte da due gestori. A seguire, Webuild e Industrie De Nora con il 2,03% e l’1,74% delle loro azioni detenute in posizione corta da due e tre società di investimento, rispettivamente.

La tabella seguente mostra le prime 10 posizioni corte nette in società negoziate su Borsa Italiana.

Società Percentuale delle azioni vendute allo scoperto Numero di gestori con posizioni nette corte sul titolo EuroGroup Laminations S.p.A. (formerly Euro Group S.p.A.) 3.56% 5 Saipem S.p.A. 2.70% 2 Webuild S.p.A. 2.03% 2 Industrie De Nora S.p.A. 1.74% 3 Illimity Bank S.p.A. 1.69% 3 Amplifon S.p.A. 1.61% 2 DoValue S.p.A. (formerly doBank S.p.A.) 1.54% 2 Juventus Football Club S.p.A. 1.30% 2 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 1.27% 1 Sogefi S.p.A. 1.19% 1

Fonte: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), 1 settembre 2024

L’analisi ha inoltre rivelato che tra le società di investimento Marshall Wace LLP deteneva il maggior numero di posizioni short rilevanti su aziende italiane quotate, con 5 posizioni nette corte attive. Seguono JPMorgan Asset Management (UK) Limited, Arrowstreet Capital Limited Partnership e Capital Fund Management SA, ognuna con 4 posizioni nette corte attive.

Nella tabella sono riportati gli 11 gestori di fondi con il maggior numero di posizioni nette corte su società quotate su Borsa Italiana.

Fund Manager Numero di posizioni corte nette su società italiane Marshall Wace LLP 5 JPMorgan Asset Management (UK) Limited 4 Arrowstreet Capital Limited Partnership 4 Capital Fund Management SA 4 Millennium International Management LP 3 Citadel Advisors LLC 3 Citadel Securities Gcs (Ireland) Limited 2 Voleon Capital Management LP 2 GSA Capital Partners LLP 2 Canada Pension Plan Investment Board 2 ActusRayPartners Limited 2

Fonte: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), 1 settembre 2024

Gianmarco Roncarolo, Director di GraniteShares per l’Italia, ha commentato:

“Il FTSE MIB ha avuto un rendimento positivo importante da inizio anno, sospinto dalla performance dei titoli finanziari, che come sappiamo hanno un peso rilevante nell’indice di Piazza Affari. Diverse società quotate stanno però affrontando numerose sfide, legate ai segnali di rallentamento economico ma anche al contesto geopolitico. Ciò crea un maggiore interesse per le posizioni short, non solo tra i gestori di hedge fund, ma anche tra gli investitori indipendenti più sofisticati, i trader e i consulenti finanziari. Con i nostri ETP quotati su Borsa Italiana gli investitori possono assumere facilmente ed in modo efficiente posizioni corte, per sfruttare opportunità tattiche ed anche per coprire il portafoglio da potenziali ribassi.”

GraniteShares, nell’ambito della sua espansione italiana, ha recentemente emesso 4 ETP sull’indice FTSE MIB, che permettono di prendere agevolmente esposizione long e short a leva 5x e 3x sul principale indice di piazza Affari.