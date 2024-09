Franklin Templeton lancia l’ETF FTSE Japan per gli investitori europei

Franklin Templeton ha lanciato oggi su Borsa Italiana il suo nuovo Franklin FTSE Japan UCITS ETF. Questa quotazione segna l’ingresso del primo ETF che replica un indice giapponese all’interno della gamma ETF di Franklin Templeton che vede così passare a 22 il numero totale dei suoi ETF indicizzati.

Il Franklin FTSE Japan UCITS ETF è gestito passivamente e replica la performance dell’indice FTSE Japan – NR (Net Return), un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato che rappresenta la performance delle società a grande e media capitalizzazione in Giappone, con l’obiettivo di catturare il 90% dell’universo investibile del mercato azionario giapponese.

Caroline Baron, Head of ETF Distribution, EMEA, Franklin Templeton, ha dichiarato:

“Siamo lieti di offrire agli investitori europei questo nuovo ETF UCITS su singolo paese che replica l’indice azionario giapponese. Gli investitori possono ora ottenere un’esposizione diversificata a più di 500 società giapponesi in un’ampia gamma di settori. Il mercato azionario giapponese è il secondo mercato azionario nell’area Asia-Pacific in termini di grandezza e il più grande mercato sviluppato della regione. Dopo decenni di tendenze deflazionistiche, la banca centrale giapponese ha recentemente dichiarato di vedere un circolo virtuoso tra salari e prezzi in fase di intensificazione, che dovrebbe contribuire ulteriormente a sostenere i consumi e gli investimenti. La forte posizione del paese nella catena di approvvigionamento tecnologico globale, compresi i semiconduttori, insieme a una rinnovata attenzione alla corporate governance e al valore per gli azionisti, dovrebbe essere di buon auspicio per il mercato azionario domestico”.

Il nuovo ETF offrirà agli investitori europei un’esposizione azionaria giapponese efficiente in termini di costi, conforme alla direttiva UCITS, con uno dei più bassi coefficienti di spesa totale (TER) in Europa per la rispettiva categoria, pari allo 0,09%.

Matthew Harrison, Head of Americas (ex-US), Europe & UK, Franklin Templeton, ha dichiarato:

“Con il lancio del Franklin FTSE Japan UCITS ETF, siamo lieti di ampliare la nostra offerta di prodotti azionari core indicizzati con questo nuovo ETF a basso costo. Con una capitalizzazione di mercato di 6 trilioni di dollari e i rendimenti del mercato giapponese che ci attendiamo in ripresa, le azioni giapponesi possono rappresentare un elemento azionario core nell’allocazione di portafoglio di un investitore”.

Silvia Anselmi, CFA, ETF Sales, Italy, Franklin Templeton ha commentato:

“Tramite questo nuovo ETF Franklin Templeton offre la possibilità ai propri clienti di esporsi in maniera efficiente al mercato azionario giapponese, su cui è stato registrato particolare interesse da parte degli investitori negli ultimi trimestri. Questo mercato presenta valutazioni interessanti rispetto ad altri paesi sviluppati, mostrando uno sconto di circa il 30% rispetto all’MSCI World e con il differenziale tra equity risk premium rispetto al mercato statunitense vicino ai massimi degli ultimi 5 anni6. Inoltre le riforme a livello di corporate governance in Giappone creano valore per gli azionisti attraverso una disciplinata allocazione del capitale che pone le basi per l’aumento degli utili e della redditività potenziale”.