BNP Paribas AM amplia la propria gamma di fondi a scadenza fissa attivi e passivi

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) ha annunciato la quotazione di 3 ETF ESG a scadenza fissa su Borsa Italiana, che si aggiunge al lancio di due fondi attivi a scadenza fissa avvenuto in maggio. I prodotti a scadenza fissa (Fixed Maturity Products o FMP) sono portafogli diversificati composti da obbligazioni con date di scadenza simili ed eventualmente da altri titoli di debito. Sono concepiti per fornire agli investitori visibilità sul rendimento totale stimato alla scadenza. Il portafoglio ha tipicamente una scadenza a breve-medio termine, ad esempio tre o cinque anni, a seconda dell’orizzonte d’investimento.

Le caratteristiche comuni dei fondi attivi e passivi a scadenza fissa di BNPP AM sono:

Esposizione di un portafoglio gestito attivamente o passivamente a numerose obbligazioni societarie, garantendo la diversificazione tra emittenti, settori, rating e rendimento a scadenza

Monitoraggio del ciclo di vita delle singole obbligazioni, obiettivo di distribuzione regolare di cedole e pagamento dell’importo di liquidazione del portafoglio alla scadenza

Liquidità giornaliera

Integrazione della metodologia ESG di BNPP AM con un impegno di investimenti sostenibili≥ 30%

Articolo 8 ai sensi del Regolamento SFDR dell’UE.

Pieter Oyens, Global Head of Marketing di BNP Paribas AM:

“Con i tassi di interesse ai livelli attuali, gli investitori sono alla ricerca di soluzioni per assicurarsi i ritorni corrispondenti. I prodotti a scadenza fissa (FMP) possono essere un ottimo modo per farlo, in quanto danno accesso a un portafoglio diversificato di obbligazioni societarie la cui data di scadenza è simile, e di solito precedente a quella del prodotto. Attraverso i FMP gli investitori beneficiano anche di un reddito regolare e di un rendimento totale prevedibile (a meno di potenziali eventi creditizi), supponendo che rimangano investiti fino alla scadenza.”

Ecco le caratteristiche dei 3 ETF a scadenza fissa di BNPP AM appartenenti alla gamma di reddito fisso “Active Beta”:

Tre le scadenze disponibili: dicembre 2027, dicembre 2029 e dicembre 2032

Obbligazioni societarie investment grade (IG) denominate in euro

Negoziabili durante la giornata di borsa proprio come qualsiasi ETF fino alla scadenza

Posizioni in singoli emittenti societari con un limite massimo del 3% ciascuno; nell’ultimo anno, utilizzo di un’esposizione limitata ai titoli di Stato per la gestione della liquidità

Indici di riferimento: Indici Bloomberg Euro Corporate con date di scadenza dicembre 2027/2029/2032

Tracking error (TE)[5] : <1%

Metodo di replica: fisico, senza prestito titoli.

Lorraine Sereyjol-Garros, Global Head of ETF and Index Solutions Business Development:

“Questa nuova generazione di ETF a scadenza fissa dovrebbe soddisfare le specifiche richieste del mercato di soluzioni d’investimento sostenibili, diversificate, liquide e trasparenti con risultati prevedibili. L’ETF a scadenza fissa può aiutare a mitigare il rischio di reinvestimento poiché gli investitori conoscono la durata dello strumento finanziario e possono pianificare di conseguenza le scelte a scadenza. L’offerta di una nuova soluzione d’investimento che combina la scadenza fissa con la sostenibilità e il basso tracking error può differenziare questa nuova gamma di ETF dalle opzioni tradizionali, attirando potenzialmente sia i clienti retail che quelli istituzionali. È il complemento perfetto alla nostra gamma che risponde alle esigenze dei nostri clienti in materia di investimenti sostenibili, anche nel reddito fisso”.

Di seguito le caratteristiche dei fondi attivi a scadenza fissa di BNPP AM:

I primi due fondi di BNPP AM appartenenti alla terza generazione di FMP attivi: la caratteristica distintiva di questa generazione di FMP attivi è che gli investitori possono acquistare (e vendere) in qualsiasi giorno, fino a sei mesi prima della scadenza

Due date di scadenza disponibili: giugno 2027, giugno 2029

Universo di obbligazioni sia societarie che governative in euro (durante il periodo di investimento)

Ciclo di vita del fondo composto da un periodo di ramp-up, un periodo di investimento e un periodo di ramp-down

Il portafoglio è monitorato rispetto all’OAT più prossimo, offrendo così una visibilità del rendimento in qualsiasi momento

Almeno il 10% sarà investito in obbligazioni verdi, sociali e sostenibili.

Peter Benshop, Euro Bond Fund Manager di BNP Paribas AM:

“I nostri prodotti a scadenza fissa di nuova generazione mirano a catturare il rendimento, a proteggere l’investitore dai rischi di ribasso e a generare rendimenti incrementali attraverso la gestione attiva dei portafogli. L’attuale contesto dei tassi è molto favorevole per gli investitori che cercano di assicurarsi rendimenti interessanti per i prossimi anni. Con questi nuovi prodotti, offriamo una soluzione per raggiungere questo obiettivo in modo controllato dal punto di vista del rischio. La selezione e il monitoraggio del credito sono fondamentali per evitare l’esposizione a potenziali eventi creditizi negativi. Ecco perché la ricerca fondamentale sul credito costituisce la base del nostro rigoroso processo d’investimento. Un altro vantaggio dei FMP di nuova generazione è la maggiore flessibilità della gestione attiva. Questo ci consente di cogliere le opportunità di rendimento aggiuntivo e di adeguare il livello di rischio complessivo dei fondi alle mutevoli condizioni di mercato”.

Infine, ecco le specifiche dei fondi: