Lagarde: inflazione inizia a scendere ma ancora sopra target del 2%

L’inflazione ha iniziato a diminuire, passando da due cifre all’inizio dell’autunno 2022 alla metà di oggi, al 5,5% per l’intera area dell’euro a giugno. I dati francesi sono leggermente più deboli. Ciò è dovuto in particolare al calo dei prezzi delle materie prime e dell’energia, e credo anche all’impatto iniziale delle nostre decisioni di politica monetaria sui prezzi. Anche i prezzi dei generi alimentari stanno aumentando a un ritmo più lento. Ma l’inflazione è ancora superiore al nostro obiettivo di medio termine del 2% e, secondo le nostre proiezioni, è destinata a rimanere tale anche nel 2024 e 2025. Abbiamo quindi ancora del lavoro da fare per ridurla e raggiungere il nostro obiettivo.