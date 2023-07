Pirelli: presentate le candidature al Consiglio di Amministrazione per il Triennio 2023-2025

Pirelli, nota azienda italiana produttrice di pneumatici e membro del FTSE MIB, ha reso noto il deposito di due liste di candidati per il Consiglio di Amministrazione. Il rinnovo del consiglio è previsto per gli anni 2023, 2024 e 2025 ed è uno dei punti all’ordine del giorno dell’assemblea del 31 luglio.

La prima lista di candidati è stata presentata da Marco Polo International Italy, agendo anche per conto di Camfin, che insieme detengono il 51,1% del capitale. La lista è composta da: Jiao Jian; Tronchetti Provera Marco (C); Casaluci Andrea (C); Chen Aihua; Zhang Haitao; Chen Qian; Bradanini Alberto (indipendente); Carpinelli Michele (C) (indipendente); De Sole Domenico (C) (indipendente); Fan Xiaohua (indipendente); Pappalardo Marisa (indipendente); Tang Grace (indipendente). I candidati contrassegnati con (C) sono stati nominati da Camfin.

Inoltre, Marco Polo International Italy S.r.l. e Camfin SpA hanno avanzato altre proposte da discussione in assemblea: fissare a 15 il numero dei membri del CdA; eleggere Jiao Jian come presidente; stabilire a massimo 2,5 milioni di euro il compenso annuo del CdA.

Infine, come precedentemente annunciato, una lista di candidati è stata presentata anche da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali, che insieme detengono l’1,33% del capitale. Questa lista è composta da: Roberto Diacetti (indipendente); Paola Boromei (indipendente); Giovanni Lo Storto (indipendente).