KraneShares porta in Italia quattro nuovi ETF con focus sulla Cina

KraneShares, asset manager globale specializzato in ETF con focus sulla Cina e per le sue innovative strategie di investimento, ha annunciato il cross-listing di quattro ETF denominati in euro su Borsa Italiana che si aggiungono al KraneShares CSI China Internet UCITS ETF (ticker: KWEB IM) e al KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF (ticker: KSTR IM), quotati lo scorso anno su Borsa Italiana. “Con la quotazione incrociata di questi quattro ETF su Borsa Italiana, offriamo agli investitori italiani ulteriori opportunità di accesso ai principali titoli cinesi nei settori che per i decenni a venire spingeranno la crescita della Cina”, ha dichiarato Paolo Iurcotta, Head of Italy di KraneShares.

Internet, healthcare, ESG e mobilità elettrica i temi chiave delle nuove emissioni

Ecco la lista dei quattro nuovi ETF:

KraneShares MSCI China A 50 Connect UCITS ETF (Ticker: KA50 IM), un ETF a gestione passiva che replica l’indice MSCI China A 50 Connect. L’indice è composto da 50 titoli a grande capitalizzazione quotati a Shanghai e Shenzhen (A-Shares) disponibili tramite Stock Connect.

KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF (Ticker: KURE IM), che replica, attraverso una gestione passiva, l’MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index. Quest’indice è concepito per seguire la performance delle azioni delle società cinesi del settore sanitario.

KraneShares MSCI China ESG Leaders UCITS ETF (Ticker: KESG IM) che segue l’MSCI China ESG Leaders 10/40 Index, anch’esso attraverso una gestione passiva. L’indice mira a fornire un’esposizione alle società cinesi con elevati rating ambientali, sociali e di governance (ESG) rispetto ai loro omologhi del settore. KESG è classificato articolo 8 ai fini della SFDR, in quanto promuove caratteristiche ambientali o sociali e investe in società che seguono buone pratiche di governance.

KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF (Ticker KARS IM) che segue la performance dell’indice Bloomberg Electric Vehicles ESG Screened, composto da società attive nella produzione di veicoli elettrici e dei loro componenti o di altre iniziative legate al futuro della mobilità. KARS è classificato come articolo 8 ai sensi della SFDR.

“Con la quotazione incrociata dei nostri primi due ETF, KWEB e KSTR, abbiamo offerto agli investitori italiani la possibilità di accedere alle principali piattaforme internet, ai maggiori operatori scientifici e tecnologici cinesi”, ha dichiarato Xiaolin Chen, Head of International di KraneShares. “Con la nostra ultima linea di ETF, stiamo ampliando l’offerta facilitando l’accesso alle società cinesi che operano nella transizione verso un’economia più sostenibile, includendo le società del settore dei veicoli elettrici e dell’assistenza sanitaria. I nostri ETF si concentrano sulle aree in maggior espansione dell’economia cinese”.