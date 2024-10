KraneShares entra nel mercato degli ETC di Borsa Italiana con il Global Carbon Strategy

KraneShares, asset manager globale specializzato in exchange-traded funds (ETF), entra nel mercato degli ETC e quota su Borsa Italiana il KraneShares Global Carbon Strategy ETC. Il prodotto traccia l’S&P Global Carbon Credit Index, che replica l’andamento dei contratti futures sulle quote di emissione più scambiate. Queste quote di CO2 vengono scambiate nell’ambito di programmi cap-and-trade noti come Sistemi per lo Scambio di Quote di Emissioni (Emissions Trading Systems, ETS).

Si tratta di sistemi volti a limitare le emissioni di gas serra, in particolare di anidride carbonica, in cui viene fissato un tetto o limite, stabilendo la quantità massima che può essere emessa dalle aziende che ne fanno parte. Questi sistemi creano mercati trasparenti e liquidi che sono gestiti e regolati dai Governi. L’offerta di quote di CO2 è gestita da agenzie governative e regolata principalmente attraverso un tetto massimo che diminuisce ogni anno. Il valore di questi mercati ha raggiunto quasi mille miliardi di dollari nel 2023.

L’indice S&P Global Carbon Credit introduce una nuova misura per coprire il rischio e assumere una posizione long sul prezzo di CO2, sostenendo al contempo un investimento responsabile. Attualmente, l’indice copre i principali programmi cap-and-trade europei e nordamericani: European Union Allowances (EUA), California Carbon Allowances (CCA), United Kingdom Allowances (UKA) e Northeast US Power Market (RGGI).