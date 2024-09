Fideuram sbarca su Borsa Italiana con la piattaforma D-X ETF che comprende 6 prodotti

Nella giornata di oggi, presso Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana a Milano, la Divisione Private del Gruppo Intesa Sanpaolo ha avviato la quotazione della piattaforma D-X ETF con la cerimonia del “Ring the Bell”. Sono sei gli Exchange Traded Fund (ETF) proposti:

Tutti gli ETF lanciati oggi sono classificati come articolo 8 in base al regolamento SFDR.

Luisa Fischietti, Head of Italy ETFs di Borsa Italiana, Gruppo Euronext, ha introdotto la quotazione affermando:

“Siamo felici di dare il benvenuto a Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, che debutta oggi su ETFplus di Borsa Italiana con la quotazione della piattaforma D-X ETF. Si tratta di una gamma selezionata di ETF, tutti conformi all’articolo 8 del regolamento SFDR, evidenziando quindi l’impegno nel promuovere investimenti responsabili. La scelta di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking rafforza la leadership del Gruppo Euronext come mercato di riferimento in Europa per questo tipo di strumenti e rimarca inoltre la centralità del mercato italiano per gli ETF obbligazionari”.

Dopo il conto alla rovescia, che ha sancito l’avvio della quotazione, Gianluca Serafini, condirettore generale di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking ha commentato:

“Ci occupiamo del benessere dei nostri clienti, che ci affidano il loro patrimonio per pianificare il proprio futuro. Lo facciamo affrontando nuove sfide, abbracciando l’innovazione, per offrire servizi personalizzati e soluzioni efficaci. Oggi, insieme a Fideuram Asset Management (Ireland) quotiamo in Borsa Italiana i nostri ETF, una nuova pietra miliare nell’offerta di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking. L’obiettivo è offrire una consulenza in costante evoluzione che pone il cliente al centro e che evolverà in modo dinamico e integrato nel modello di consulenza”.