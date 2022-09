Kim Kardashian lancia un suo private equity insieme a un ex partner di Carlyle. Ecco i settori strategici a cui guarderà

Kim Kardashian e l’ex partner di Carlyle Group, Jay Sammons, stanno lanciando un nuovo private equity focalizzata sugli investimenti e la costruzione di società nel settore media e prodotti di consumo, secondo quanto riporta il Wall Street Journal.

La reality star Kardashian sta collaborando con Sammons per lanciare SKKY Partners che punta ad investire in settori strategici tra cui prodotti di consumo, ospitalità, lusso, ecommerce, intrattenimento e media.

Negli ultimi anni, Kim Kardashian ha ampliato le sue attività imprenditoriali. Nel 2019, la celebre reality star ha avviato l’attività di abbigliamento intimo, Skims, che recentemente è stata valutata a 3,2 miliardi di dollari. Quest’anno ha lanciato una linea per la cura della pelle, SKKN BY KIM, una collezione di nove prodotti.

E’ anche conosciuta per aver investito in brand di tendenza come Beats By Dre e il marchio di streetwear Supreme.

Secondo quanto scrive il Wall Street Journal, l’ex partner di Carlyle Group Jay Sammons conosce bene le donne della famiglia Kardashian e ha contattato Kim e sua madre, Kris Jenner, per informarle dei suoi nuovi progetti di lavoro. Kris Jenner, che funge da manager di sua figlia e sovrintende alle attività di famiglia, si unirà a SKKY come partner, ha affermato Sammons.

SKKY effettuerà sia controllo che investimenti nelle società

SKKY effettuerà sia controllo che gli investimenti di minoranza nelle società. Kim Kardashian ha affermato che l’idea di lavorare a stretto contatto con gli imprenditori per aiutarli a far crescere le loro aziende è ciò che l’ha attratta all’idea di avviare SKKY. Inoltre la reality star ha affermato che porterà con se l’esperienza maturata con le sue attività imprenditoriali.

“La parte eccitante è sedersi con questi fondatori e capire qual è il loro sogno”, afferma Kardashian. “Voglio supportare ciò che sono, non cambiare il loro DNA, ma semplicemente supportarli e portarli ad un altro livello”.

Secondo quanto anticipato dalla Kardashian, SKKY (che non ha ancora fatto alcun investimento), prevede di fare il primo entro la fine dell’anno. Inoltre i fondatori della società non hanno ancora iniziato a raccogliere fondi, ma hanno in programma di farlo a breve. Sammons e Kardashian hanno rifiutato di fornire dettagli sulla dimensione prevista del fondo.

L’ex investitore di Carlyle gestirà le operazioni quotidiane della società con sede a Boston, dove vive Simmons, e Los Angeles, dove vive Kim Kardashian.

Sammons, che ha trascorso due decenni nel settore del private equity, ha affermato che l’unione con Kim consente alla coppia di sfruttare le loro competenze complementari: per lui, il lato finanziario e degli investimenti, e per lei, la capacità di espandere le aziende grazie alla sua portata globale e della sua influenza sociale.