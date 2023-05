JPMorgan e Barclays: maxi finanziamento per il gigante tech delle assicurazioni Wefox

L’assicuratore digitale tedesco Wefox ha dichiarato di aver raccolto 110 milioni di dollari di nuovi finanziamenti da parte di finanziatori tra cui JPMorgan e Barclays.

La notizia segna un voto di fiducia per il settore delle tecnologie assicurative in un momento in cui si trovano ad affrontare difficili venti macroeconomici. Wefox è un’azienda con sede a Berlino, in Germania, che si occupa di prodotti assicurativi personali, come l’assicurazione sulla casa, l’assicurazione auto e l’assicurazione di responsabilità civile. Anziché sottoscrivere direttamente i sinistri, l’azienda mette in contatto i propri utenti con broker e compagnie assicurative partner attraverso una piattaforma online.