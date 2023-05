Musk: aumento tassi freno per l’economia

Musk ritiene che la Fed sarà troppo lenta ad abbassare i tassi di interesse quando l’economia rallenterà, e questo danneggerà la domanda dei consumatori.

Il numero uno di Tesla e Twitter è stato intervistato dalla Cnbc.

“Si può pensare che l’aumento dei tassi della Fed sia in qualche modo un pedale del freno per l’economia, francamente”, ha detto Musk. “Rende molte cose più costose. Quindi, se la rata dell’auto o il mutuo della casa assorbono una parte maggiore del vostro budget mensile, avete meno soldi per comprare altre cose”.