UBS: colpo da 17 miliardi di dollari dal salvataggio di Credit Suisse

UBS stima un colpo finanziario di circa 17 miliardi di dollari per l’acquisizione d’emergenza del Credit Suisse secondo quanto riportato in un documento normativo, e ha dichiarato che l’operazione affrettata potrebbe aver influenzato la sua due diligence.

In un nuovo documento depositato presso la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense, il colosso bancario svizzero ha segnalato un impatto negativo complessivo di circa 13 miliardi di dollari in termini di aggiustamenti del valore equo delle attività e delle passività della nuova entità combinata, oltre a un potenziale impatto di 4 miliardi di dollari dovuto a controversie e costi normativi.