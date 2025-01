Janus Henderson lancia in Europa il suo primo ETF attivo a reddito fisso

Janus Henderson annuncia oggi il lancio del suo primo ETF attivo a reddito fisso in Europa: il Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF (JCL0). La società vanta un’esperienza significativa negli investimenti cartolarizzati a livello globale, con un team specializzato che gestisce asset per un totale di oltre 36 miliardi di dollari, con i CLO (Credit Loan Obligation) che rappresentano la parte più consistente degli asset cartolarizzati dell’azienda.

Il nuovo ETF investirà principalmente in CLO europei con rating AAA e potrà investire fino al 30% in CLO non europei con rating AAA e conformi alle normative europee in materia di cartolarizzazione. Il team di gestione del portafoglio ha accesso a strumenti e sistemi leader di mercato che consentono un’analisi approfondita delle garanzie CLO, con l’obiettivo di individuare opportunità di valore, e si avvarrà dell’esperienza degli specialisti in cartolarizzazioni e prestiti dell’azienda.

Colin Fleury, Head of Secured Credit di Janus Henderson, ha dichiarato:

“I CLO AAA rappresentano un’alternativa interessante alle società investment grade, in quanto offrono tipicamente rendimenti più elevati e un maggiore spread creditizio a fronte di un asset di migliore qualità e meno sensibile alla volatilità dei tassi d’interesse. Possono aumentare in modo significativo il potenziale dei clienti di ottenere livelli di reddito più elevati nelle loro allocazioni a reddito fisso o di liquidità. In qualità di leader globale nei CLO, riteniamo che la nostra rigorosa due diligence e il nostro processo di costruzione di portafoglio possano fornire rendimenti competitivi corretti per il rischio rispetto alle tradizionali asset class a reddito fisso”.

Janus Henderson è stata all’avanguardia nell’innovazione degli ETF attivi a reddito fisso e negli Stati Uniti è il quarto provider di ETF a reddito fisso a gestione attiva a livello globale e il più grande gestore di ETF attivi cartolarizzati. L’azienda offre una serie di ETF a reddito fisso pionieristici negli Stati Uniti, tra cui un ETF CLO AAA statunitense, che è il più grande ETF CLO a livello globale, e un ETF CLO BBB statunitense. Inoltre, l’azienda è stata premiata da GlobalCapital come CLO ETF Provider of the Year nel 2024.

Ignacio De La Maza, Head of EMEA & LatAm Client Group di Janus Henderson, ha dichiarato:

“Sulla base del nostro solido track record e del nostro successo negli Stati Uniti, sono lieto di estendere la nostra esperienza negli investimenti cartolarizzati ai nostri clienti europei. Il Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF consentirà agli investitori di accedere al mercato europeo dei CLO AAA a tasso variabile di alta qualità, storicamente disponibile solo per gli investitori istituzionali, in modo liquido e trasparente”.

Michael John Lytle, CEO di Tabula, ha aggiunto:

“Gli ETF CLO AAA sono stati una delle innovazioni più importanti nel mercato globale degli ETF negli ultimi anni. La competenza specialistica richiesta per costruire solidi portafogli CLO significa che un team dedicato come quello di Janus Henderson è fondamentale per rendere questa asset class accessibile a un pubblico più ampio. La struttura del JCL0 UCITS ETF offre prezzi trasparenti, un elevato grado di liquidità e una maggiore accessibilità multiregionale, democratizzando così l’accesso al mercato dei CLO”.

Il fondo sarà inizialmente quotato su Xetra, seguito da quotazioni su Borsa Italiana, e sarà disponibile in tutti i principali mercati europei.