GraniteShares: il suo ETP a leva sale del +45% in scia al rally di Tesla

L’ETP di GraniteShares 3x Long Tesla ha visto il suo valore aumentare del +45,77% sulla scia del rally del prezzo delle azioni di Tesla del 15,31% il 29 aprile. Ciò è avvenuto a seguito del proficuo viaggio di Elon Musk in Cina, che ha prodotto un accordo con il colosso tecnologico cinese Baidu per i sistemi di mappatura e navigazione, per l’implementazione del suo sistema di guida autonoma Full-Self Driving.

L’ETP GraniteShares 3x Long Tesla ETP è un Exchange Traded Product (ETP) interamente collateralizzato e negoziato su ETFplus di Borsa Italiana. L’ETP replica, escluse commissioni e altri aggiustamenti, la performance dell’indice Solactive Daily Leveraged 3x Long Tesla Inc, che ha l’obiettivo di fornire 3 volte la performance giornaliera delle azioni Tesla. Ad esempio, se Tesla aumenta dell’1% in un giorno, l’ETP aumenterà del 3%, escluse commissioni e altri aggiustamenti. Tuttavia, se Tesla scende dell’1% in un giorno, l’ETP scenderà del 3%, escluse commissioni e altri aggiustamenti.

Paul Marino, Chief Revenue Officer di GraniteShares, ha dichiarato: