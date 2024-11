Janus Henderson amplia l’offerta di ETF attivi con il lancio di un nuovo fondo su titoli europei

Janus Henderson annuncia oggi il lancio del Janus Henderson Tabula Pan European High Conviction Equity UCITS ETF (JCEU GY), l’ultimo nato tra gli ETF attivi della società in Europa.

L’ETF adotterà un approccio ad alta convinzione, investendo in un portafoglio concentrato e gestito attivamente di circa 20-25 società europee a grande e media capitalizzazione. Il fondo è indipendente dallo stile e investe nelle migliori opportunità nell’ambito dei titoli azionari paneuropei, mettendo in evidenza le eccezionali capacità di selezione titoli dei gestori della società.

Robert Schramm-Fuchs, European Equities Portfolio Manager di Janus Henderson, ha dichiarato:

“L’Europa ospita un’ampia gamma di società leader a livello mondiale, la cui diversità consente agli investitori di bilanciare l’esposizione tra le aziende cicliche e quelle orientate a temi di crescita secolare. Le valutazioni attuali appaiono interessanti e la dispersione dei rendimenti tra i diversi mercati e settori azionari europei offre ai gestori attivi l’opportunità di migliorare la performance. Riteniamo che un approccio ad alta convinzione, unito a un processo d’investimento ripetibile e disciplinato, possa sfruttare il potenziale di alfa disponibile nella regione e, in ultima analisi, offrire risultati ai nostri clienti”.

Questo nuovo lancio amplia l’offerta di ETF attivi di Janus Henderson in Europa, dopo l’annuncio del suo primo ETF attivo nella regione nell’ottobre 2024, e si basa sulla proposta di grande successo della società negli Stati Uniti, dove è il quarto fornitore di ETF a reddito fisso a gestione attiva a livello globale.

Ignacio De La Maza, Head of EMEA & LatAm Client Group di Janus Henderson, ha dichiarato:

“Quando il mese scorso abbiamo lanciato il nostro primo ETF attivo per gli investitori europei, abbiamo detto che era solo l’inizio del nostro viaggio, e sono entusiasta di avere ora un altro prodotto da offrire ai nostri clienti. Janus Henderson ha un ricco patrimonio di investimenti in azioni europee, con una storia di oltre 40 anni. Il lancio di questo fondo offre agli investitori un modo alternativo di sfruttare la nostra significativa esperienza in questo mercato”.