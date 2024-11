VanEck amplia la propria offerta di criptovalute con il nuovo Sui ETN

L’asset manager VanEck quota oggi il VanEck Sui ETN su Euronext Amsterdam ed Euronext Parigi. Grazie a questa Exchange Traded Note (ETN) gli investitori potranno partecipare allo sviluppo del token SUI senza doverlo acquistare e detenere direttamente.

Sui è una piattaforma smart-contract decentralizzata che ha come obiettivo la finalizzazione rapida delle transazioni ed è caratterizzata dalla facilità d’uso. Uno dei principali vantaggi della piattaforma è la velocità con cui le transazioni possono essere elaborate; mentre le blockchain più vecchie, come Bitcoin o Ethereum, possono effettuare le transazioni solo in successione, una dopo l’altra, con conseguenti ritardi e costi più elevati, Sui può effettuare le transazioni in parallelo. Ciò rende questa blockchain particolarmente adatta alle applicazioni che si basano su interazioni in tempo reale, come nel settore finanziario o nel gaming.

“Soprattutto nelle applicazioni DeFi, cioè nella cosiddetta finanza decentralizzata, è importante che le transazioni siano finalizzate molto rapidamente”, spiega Martijn Rozemuller, CEO di VanEck Europe. “Sui è anche progettata per essere facile da usare e rappresenta quindi una sorta di ponte tra il Web2 e il Web3 decentralizzato”.

Sui è sviluppato da Mysten Labs, sostenuto da sviluppatori di aziende famose come Microsoft, Apple e Meta. Il team sta utilizzando una versione modificata del linguaggio di programmazione Move, creato per il progetto di criptovaluta Diem di Meta.

“Grazie alla sua semplice scalabilità e alla struttura user-friendly per utenti finali e sviluppatori, Sui può rispondere molto bene alla crescente domanda di transazioni basate sulla blockchain”, spiega Menno Martens, Crypto Product Manager di VanEck Europe. “A nostro avviso, questo network ha un forte potenziale di crescita, anche perché i suoi costi di transazione costantemente bassi lo rendono una vera alternativa alle blockchain più vecchie. Il VanEck Sui ETN offre agli investitori l’opportunità di partecipare allo sviluppo di questa promettente rete blockchain in modo semplice e negoziato in borsa”.

Il VanEck Sui ETN riflette la performance dell’indice MarketVector Sui VWAP Close, il cui prezzo è legato al prezzo del token SUI, la criptovaluta nativa della rete Sui, utilizzata per l’elaborazione delle transazioni.

Il Sui ETN di VanEck è completamente collateralizzato, ossia gli asset digitale sottostanti sono effettivamente acquistati e tenuti nel cosiddetto cold storage. VanEck si affida a Bank Frick, una banca depositaria regolamentata nel Liechtenstein, Paese appartenente allo Spazio Economico Europeo (See), per raggiungere un elevato standard di sicurezza per la custodia delle criptovalute nei suoi ETN.

Con la quotazione dell’ETN sui mercati regolamentati, gli investitori possono comprare e vendere il nuovo prodotto allo stesso modo degli altri prodotti regolamentati in borsa. L’ETN ha attualmente una Total Expense Ratio dell’1,5%. Nella fattispecie, il VanEck Sui ETN è disponibile nei seguenti paesi: Austria, Svizzera, Germania, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo e Svezia.