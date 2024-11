BNP Paribas Asset Management quota tre ETF azionari “Active ESG”

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) ha lanciato i primi tre fondi azionari della sua innovativa gamma di exchange-traded fund (ETF) “Active ESG”: BNP Paribas Easy Sustainable Japan UCITS ETF, BNP Paribas Easy Sustainable US UCITS ETF e BNP Paribas Easy Sustainable World UCITS ETF. Si tratta di tre comparti di BNP PARIBAS Easy ICAV, da oggi quotati su Borsa Italiana.

Questa gamma è una suite innovativa che combina un approccio di indicizzazione tradizionale con un’integrazione attiva della metodologia ESG proprietaria di BNPP AM. Questi ETF sono progettati per gli investitori che cercano un approccio più mirato alla sostenibilità, che possa essere adattato rapidamente all’evoluzione delle normative, pur mantenendo un tracking error relativamente basso.

Principali caratteristiche dei nuovi ETF ESG attivi:

Esposizione beta ai benchmark mainstream

Riduzione al minimo del tracking error rispetto all’universo d’investimento

Metodologia di punteggio ESG indipendente BNPP AM e approccio sostenibile riconosciuto

Capacità di costruire portafogli che rispettino precise soglie di investimento sostenibile

Alta adattabilità alle controversie e ai cambiamenti nella regolamentazione

Marie-Sophie Pastant, Head of Index & ETF Strategies – Portfolio Management di BNPP AM, commenta:

“Questi nuovi lanci sono il naturale passo successivo della nostra gamma innovativa. Il nostro obiettivo è quello di sviluppare un nuovo segmento di fondi azionari che miri ad essere il più vicino possibile ai benchmark tradizionali, con un TE ex ante compreso tra l’1% e l’1,5%, integrando al contempo solide caratteristiche ESG sviluppate da BNPP AM. Questi fondi mirano a una decarbonizzazione del 50% rispetto al loro universo di partenza”.

In particolare, si tratta di fondi conformi all’articolo 8 della regolamentazione SFDR. BNP Paribas Easy Sustainable Japan UCITS ETF mira a una quota di investimenti sostenibili pari almeno al 55% del portafoglio e fornisce un’esposizione al mercato azionario giapponese; il suo indice di riferimento è l’MSCI Japan Net Total Return. BNP Paribas Easy Sustainable US UCITS ETF e BNP Paribas Easy Sustainable World UCITS ETF guardano invece a una quota di investimenti sostenibili pari almeno al 45% del portafoglio e forniscono rispettivamente un’esposizione al mercato azionario statunitense e globale. Per il primo l’indice di riferimento è S&P 500 Net Total Return, per il secondo è MSCI World (USD) Net Total Return. Tutti e tre i fondi integrano l’approccio ESG di BNPP AM e le esclusioni PAB, con l’obiettivo di soddisfare i criteri delle principali etichette sostenibili.

Sabrina Principi, Head of Business Development ETF & Index Solutions – Southern Europe di BNPP AM, commenta:

“In qualità di leader negli investimenti sostenibili, la nostra ambizione è quella di fornire ai nostri clienti una gamma completa di ETF ESG e SRI che soddisfino le diverse esigenze degli investitori nell’intero spettro degli investimenti sostenibili. L’offerta di ETF che combinano un approccio ESG riconosciuto, un elevato investimento sostenibile e un ambizioso obiettivo di decarbonizzazione, fornendo al contempo i vantaggi dell’investimento basato su indici, tra cui un ragionevole tracking error, risponderà alla crescente domanda da parte dei clienti istituzionali e dei distributori di integrare i fattori ESG nei loro portafogli”.

BNPP AM gestisce ETF e fondi indicizzati per un totale di 51,9 miliardi di euro, compresi i prodotti tematici e sostenibili. Il 90% della gamma di ETF di BNPP AM è classificata come SFDR Articolo 8 o 9 e oltre il 70% della gamma ha un’etichetta di sostenibilità europea (ISR, TSI, FNG o Austria).