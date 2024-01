GraniteShares: l’ETP 3x Long su Nvidia è stato il migliore come rendimento nel 2023

Andare long su ETP (Exchange Traded Products) su singole azioni ha prodotto per alcuni investitori italiani dei rendimenti importanti lo scorso anno, come mostrano i dati di GraniteShares. L’emittente globale di ETP, con oltre 1,7 miliardi di dollari in gestione, ha 63 ETP quotati su ETFplus di Borsa Italiana. Di questi, il best performer nel 2023 è stato l’ETP 3x Long NVIDIA, che ha registrato un guadagno del +1570,30%, seguito dall’ETP 3x Long Facebook, che ha reso il +963,43%. In totale, 19 ETP di GraniteShares hanno avuto rendimenti del 120% o superiori.

L’ETP GraniteShares su azioni italiane con la performance migliore è stato il 3x Long UniCredit, con un rendimento del +365,23%, seguito dal 3x Long Enel con il +89,98%. GraniteShares rileva come gli Asset Under Management nel mercato italiano degli ETF ed ETP abbiano raggiunto i 118 miliardi di euro a fine novembre 2023, grazie alla crescita del numero di nuovi prodotti e fornitori, e al sempre maggior interesse per questi strumenti. Solo due sono gli ETP ribassisti di GraniteShares che hanno mostrato rendimenti positivi: il migliore è stato il 3x Short su Moderna con una performance del +320,48%.

Anche gli ETP tematici di GraniteShares, con sottostanti panieri concentrati di titoli tecnologici statunitensi, sono stati tra i prodotti con le migliori performance nel segmento ETFplus di Borsa Italiana: si tratta di ETP su basket equi-ponderati di titoli FAANG, GAFAM e FATANG, che hanno fornito esposizione ad alcune delle società che hanno generato la maggior parte della performance positiva dell’S&P500. L’ETP 3x Long FATANG ha ottenuto rendimenti del +325,54% mentre il 3x Long FAANG ha guadagnato il +320,38% e il 3x Long GAFAM il +311,29%. Solo sei ETP di GraniteShares che forniscono esposizioni long hanno registrato rendimenti negativi da inizio anno, con 3x Long Moderna che è stato il peggiore, con -96,29%. L’ETP short con il rendimento peggiore è stato invece il 3x Short Microstrategy, che ha realizzato -99,95%.

La tabella seguente mostra i migliori ETP a leva classificati in base ai rendimenti nel 2023.

ETP Rendimento nel 2023 3x Long NVIDIA Daily ETP 1,570.30% 3x Long Facebook Daily ETP 963.43% 3x Long MicroStrategy Daily ETP 882.20% 3x Long Palantir Daily ETP Securities 729.89% 3x Long UBER Daily ETP 589.50% 3x Long Spotify Daily ETP 498.82% 3x Long Coinbase Daily ETP 383.20% 3x Long UniCredit Daily ETP 365.23% 3x Long FATANG Daily ETP 325.44% 3x Short Moderna Daily ETP Securities 320.48%

Gianmarco Roncarolo, Director di GraniteShares per l’Italia, ha commentato: