Italia in futuro sarà esportatore di energia. Il neo-ministro Urso (Mise) punta su trivellazioni nell’Adriatico e diversificazione fonti

L’Italia può raddoppiare l’estrazione di gas nei prossimi anni. Così Adolfo Urso, neo ministro dello Sviluppo economico in un’intervista a Repubblica in cui afferma che “dieci anni fa producevamo 13 miliardi di metri cubi dagli attuali giacimenti, oggi solo tre. Perché la differenza, nel frattempo, è stata coperta dall’import dalla Russia. Si può ripartire – continua Urso – raddoppiando la produzione dagli attuali pozzi e poi con le trivellazioni nell’Adriatico centrale al largo della coste, c’è un giacimento comune con la Croazia da cui estrarre 70 miliardi di metri cubi in più anni”.

E il ministro si spinge anche oltre ipotizzando anche la possibilità per il nostro paese di esportare energia. “Il resto lo può fare la diversificazione delle fonti: io credo che saremo in grado di esportare energia verso i Paesi del Nord” conclude Urso.