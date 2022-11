Bankitalia, Visco: ‘spread BTP-Bund ancora troppo alto. Governo Meloni? So far so good’

“Lo spread BTP-Bund rimane tuttora troppo alto”. Così il governatore di Bankitalia Ignazio Visco, In occasione dell’evento dell’Omfif (Official Monetary and Financial Institutions Forum). Riferendosi al governo Meloni, Visco ha commentato: “So far so good”, ovvero: “Finora tutto bene”.

Il governatore ha precisato che, in occasione dei primi contatti con il governo Meloni, “ovviamente la questione” relativa alla realizzazione del Pnrr “è stata oggetto di discussioni”. Tali discussioni non sono state tuttavia fonte di preoccupazione:

“Devo dire – ha sottolineato il governatore di Bankitalia – finora tutto bene (per l’appunto So far so good)”.

Certo, è possibile che si discuta sulla “revisione di alcune componenti del Pnrr, che non direi rilevanti. Ma finora – ha detto Ignazio Visco – non mi pare che siamo su un percorso molto diverso” rispetto al governo precedente. Riguardo alla

politica monetaria della Bce “non penso che dobbiamo attenderci di reagire nello stesso modo con cui ha reagito la Fed” nei confronti dell’inflazione. Lo spread BTP-Bund viaggia attorno a 217 punti base, scatta di oltre 10 punti base al 4,4%.

Ieri il Fomc, il braccio di politica monetaria della Fed, ha alzato i tassi di 75 punti base per la quarta volta consecutiva, portandoli dal range compreso tra il 3% e il 3,25% al nuovo range compreso tra il 3,75% e il 4%, valore record dal 2008.

Lo scorso 27 ottobre, il Consiglio direttivo della Bce ha deciso di aumentare di 75 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali e i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi, rispettivamente al 2,00%, al 2,25% e all’1,50%.