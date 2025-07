Italia, calo del fatturato dell’industria a maggio 2025: i dati Istat

Secondo l’Istat il settore industriale italiano ha subito un calo del fatturato del 2,2% in valore e del 2,3% in volume nel mese di maggio, se si considerano gli aggiustamenti stagionali. Questo dato evidenzia una contrazione significativa rispetto al mese precedente.

Analizzando i dati su base annua, il fatturato corretto per gli effetti di calendario mostra una flessione dell’1,8% in valore e del 2,6% in volume. Tale riduzione è stata in parte influenzata dalla presenza di un giorno lavorativo in meno rispetto a maggio 2024, con 21 giorni lavorativi contro 22.

L’indice grezzo del fatturato industriale indica un calo del 4,8% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, segnalando una tendenza negativa nel settore.